Pineda reprocha a Vox que use políticamente a los mayores muertos por COVID-19 cuando rechazaba el confinamiento

"Total, se van a morir igual", ha asegurado que el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, le dijo cuando en el inicio de la pandemia se anuló el Pleno Municipal previsto para el pasado mes de marzo.

Según la concejala socialista, De la Concha le indicó que no veía justificación para anular el Pleno si todos los inviernos mueren 16.000 mayores por la gripe. Cosa, esta última, que Pineda ha recalcado que no es cierta.

Con todo, ha apuntado que si bien el Ayuntamiento se suma la conmemoración de este Día Mundial y a la repulsa al maltrato, reprocha las intenciones de Vox.

Un partido que ha recordado que decía que no hacia falta tomar ninguna medida al inicio de la pandemia y no querían prorrogar el Estado de Alarma. "Si les hubiéramos hecho caso, cuántos mayores hubieran muerto", se ha preguntado la edil.

"ATROPELLO" A DERECHOS

Por parte de Vox, De la Concha ha criticado que se haya fomentado una sanidad selectiva, en la que se priorizaba a los más jóvenes frente a los de avanzada edad.

A su juicio, esto fue "una barbaridad", y lo ha considerado "intolerable" y un "atropello de los derechos de la persona". Ha sostenido que el maltrato de personas mayores es un problema social que existe.

Asimismo, ha confesado que desconoce qué haría Vox, pero si hubieran tenido los datos que tenía el Gobierno no se hubiera hecho el mitin de su partido en Vistalegre ni el 8M, se haría por conseguir test y se pondrían las personas en las residencias "a buen recaudo".

De la Concha ha recalcado que no es que murieran "en tropel", si no que no se les dio oportunidad de traslado a un hospital o de medicinas, y solo se le suministró morfina para paliar el momento final, sin acompañamiento de sus familias.

Por todo ello, ha considerado que lo obsceno es culpar a Vox. Incluso ha reconocido que a nivel personal no es muy partidario "de días de nada" y que esta era una iniciativa del partido a nivel nacional, pero sí considera que a los mayores no se les está tratando debidamente. "Se les trata ya como si fueran restos de serie", ha recriminado.

La alcaldesa gijonesa, Ana González, por su parte, le ha recordado a De la Concha que "aquí se habla de Gijón. La iniciativa plenaria no salió adelante al votar en contra PSOE, Podemos-Equo e IU.

Y al igual que el PSOE, Podemos-Equo ha criticado a Vox la utilizacion del dolor de muchas familias. Ciudadanos, en su caso, ha opinado que este reconocimiento a los mayores es "casi obligado" pero ha apostado por que implique promover la búsqueda de soluciones.

No comparten que el Gobierno haya abandonado a los mayores, aunque sí cometieron errores, atribuibles en parte, según él, al desconocimiento ante una nueva situación.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

También en Foro se ha abogado por analizar qué pasó para evitar que se repita, aunque ha remarcado que la capacidad del Ayuntamiento es "escasa"; más que censurar la actuación de otras administraciones.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha indicado que hace falta revisar protocolos o depurar algunas responsabilidades, así como reconocer que no se estuvo a la altura del cuidado de los mayores. Ha insistido en que lo que ha ocurrido ha estado mal, y por eso se debe censurar al Gobierno, en su opinión.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Sí que ha salido adelante, con el voto solo en contra de Vox, una proposición del PP, con la incorporación de enmiendas del PSOE, sobre la dotación de medios económicos, humanos y materiales para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, ante el "riesgo de colapso" de los Servicios Municipales, según el portavoz 'popular'.

En este caso, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha incidido en que con la enmienda del PSOE no se crea un fondo como pretendía inicialmente el PP, al tiempo que ha recalcado que labor del Ayuntamiento debe ser de intervención social, mientras que la Seguridad Social es la competente y la que lo tiene que tramitar.

Sí que ha señalado que durante los primeros meses se va a incrementar los esfuerzos para informar y asesorar a los ciudadanos sobre esta nueva prestación.

Ha añadido, asimismo, que unas 400 personas beneficiarias en Gijón de ayudas emergencias con menores a cargo cobrarán de oficio este ingreso. Y en respuesta a las críticas de Vox, ha negado que ponga en riesgo el sistema de pensiones.

Sobre el ingreso mínimo vital, Ciudadanos ha expresado su preocupación a la carga burocrática adicional, mientras que Foro ha compartido contar con más medios, pero ha discrepado de crear un fondo.

PLAN DE ACTUACIÓN

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad una proposición de Foro, con la enmienda admitida de Podemos-Equo, para instar al concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, a presentar en un mes un plan de actuación en materia de movilidad para lo que resta de 2020 y 2021, y que se tenga en cuenta al Foro de Movilidad.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha replicado a Martín que una cosa es que se reúna con la gente y otra que logre consensos. Ha aclarado que no es que esté en contra de medidas a favor de la movilidad sostenible, pero quieren debatirlas.

Martín, por su lado, ha reconocido una vez más que fue un "error" no consultar la peatonalización de la avenida de El Molinón, pero ha asegurado que el resto fue abordado con los vecinos. Ha remarcado, además, que hay 23.000 firmas no en contra de la Ordenanza de Movilidad, solo de las medidas para evitar el paso de los vehículos más contaminantes por la ciudad.

También ha avanzado que no tendrán que esperar a julio para conocer el plan de actuación, porque lo presentará este próximo viernes en la Comisión de Movilidad. Eso sí, ha apuntado que para las medidas para el año 2021 es necesario reflejo presupuestario.

A mayores, ha adelantado que habrá reuniones este próximo mes de julio con todos los grupos para abordar la Ordenanza de Movilidad, al tiempo que ha señalado que será preciso un nuevo Plan de Movilidad 2021-2030, para coincidir con el del Principado, y recogerá lo tratado en el Foro de Movilidad y las nuevas normativas de trágico.

BARRIO SOLAR

En el Pleno también se ha dado luz verde a la creación de un 'barrio solar', a iniciativa de Podemos-Equo, pero con los votos en contra de Vox y la abstención de PSOE e IU.

La propuesta busca el autoconsumo energético para particulares y comercio a través de placas fotovoltaicas, con prioridad de personas en situación de vulnerabilidad. Una vez comprobada la eficacia, la idea es que se vaya extendiendo a otros barrios de la ciudad.

Vox ha votado en contra al no aceptarle la enmienda presentada para que el proyecto piloto fuera en un edificio público. Ha llegado a tildar la proposición plenaria de "ejercicio de marketing político". Podemos-Equo, en este caso, le ha recalcado que se incluyen edificios públicos.

En el caso del PSOE, Marina Pineda ha indicado que, si bien comparten el ir reduciendo emisiones contaminantes, creen que hay que ser responsables y no asumir compromisos que no saben si podrán cumplir.

Ha incidido en que no es el mejor momento, por el impacto económico de la pandemia en las arcas municipales, pero se ha mostrado de acuerdo en ver edificios susceptibles de estas instalaciones y qué fondos europeos se pueden obtener.

Al término del Pleno semipresencial, el primero en el que ya no ha ejercido como secretario municipal Miguel Ángel de Diego, el resto de ediles han ratificado por videoconferencia su conformidad con lo votado por sus respectivos grupos municipales.