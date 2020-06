El Ayuntamiento dice que "va a seguir reivindicando la igualdad y diversidad y lamenta las "denuncias xenófobas"

En una nota, Garrón ha afirmado que con esta denuncia, de la que aún no se tiene constancia, "se vuelven a escuchar las voces del odio, las voces xenófobas y las voces patriarcales que no solo no quieren que la sociedad avance, sino que se retroceda siglos atrás".

Asimismo, ha puesto el énfasis en que la colocación de la bandera en el cuarto mástil del Ayuntamiento de Cádiz no elimina a ninguna otra sino que viene a sumar derechos".

"Los derechos de las personas LTBIQ+ tienen que estar en el centro de los derechos que defendemos, primero porque se tratan de derechos fundamentales y segundo porque conseguir estos derechos hace posible que se consigan para el resto de la sociedad, ensancha el horizonte y nos abre las puertas que tanto tiempo han estado cerradas a la diversidad afectivo sexual", ha incidido.

En cuanto al izado, ha afirmado que "una forma de que la ciudadanía sepa que en el Ayuntamiento gobierna un equipo que defiende los derechos de la sociedad es izando la bandera tanto en la plaza Sevilla como en el cuarto mástil del Ayuntamiento".

Por último, la concejala ha lamentado que con este tipo de denuncias, "asociaciones como éstas busquen solo darse publicidad y autobombo, aunque eso implique que sea a costa de los derechos de las demás personas y de todo el trabajo que hace este Ayuntamiento a favor de la diversidad sexual y de género".