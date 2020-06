Clavijo (CC) critica la "improvisación" en los aeropuertos y exige al Gobierno canario que use el Estatuto

El senador señaló en rueda de prensa que los rebrotes que, tras la apertura de las fronteras, se están dando en varias comunidades y países europeos "son la mejor prueba del riesgo real que existe", un riesgo, apuntó "que puede poner el peligro tanto la seguridad sanitaria como la supervivencia de miles y miles de puestos de trabajo que se ponen el peligro al improvisar medidas".

En este sentido, Clavijo recordó que "si el Gobierno de España no quería o no podía, el Gobierno canario tenía la posibilidad, recogida en su Estatuto de Autonomía, de poner sobre la mesa medidas y plantear su ejecución al Ejecutivo nacional", en salvaguarda de la seguridad sanitaria y del sector turístico.

"Y ni una cosa, ni la otra", agregó, pues el Gobierno de Canarias "ha quedado a la espera de ver qué decidía hacer Madrid en vez de tomar decisiones y se han perdido semanas vitales lo que nos ha llevado a que lo que se haya arbitrado sean medidas insuficientes que, además, no cuentan con suficiente personal para garantizarlas".

Según Clavijo, "el Gobierno de Canarias tenía, y tiene, margen suficiente para exigir un mayor control y eso es lo que ahora mismo les exigimos, que asuman las competencias y capacidades del Estatuto para tomar decisiones sobre el control sanitario de nuestros aeropuertos y garantizar la supervivencia de nuestro turismo".

Ha dicho que Canarias no se puede "permitir seguir improvisando" y recordó que desde el 3 de abril preguntó en el Senado, en distintas preguntas y solicitudes de comparecencias, por las medidas que se estaban estudiando para la reactivación de la actividad aeroportuaria y la vuelta del turismo "y durante semanas y semanas no hubo respuesta" porque "no la tenían, lo que demuestra la alarmante improvisación".

A su juicio, "han estado en cuarentena durante tres meses y se han puesto las pilas en el último minuto".

De hecho, recordó que el pasado 8 de junio desde el Gobierno de España se le respondía que "AENA cuenta en los aeropuertos canarios con el personal sanitario necesario para el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asistencia sanitaria en infraestructuras aeroportuarias".

CANARIAS LLEGA "TARDE" A LA APERTURA DE FRONTERAS

Asimismo, la comunicación decía que "todos los aeropuertos de la red de AENA, incluidos los ubicados en Canarias, cuentan con el personal adecuado para que todos los procesos aeroportuarios se realicen en condiciones óptimas de seguridad y calidad", una afirmación que, llegado el 21 de junio, "se ha comprobado que no se ajusta a la verdad", apuntó Clavijo.

En esa línea, ha indicado que Canarias vuelve a llegar "tarde y ha perdido unas semanas vitales en un debate estéril sobre si había que hacer el test en origen o en destino y lo cierto es que, finalmente, y como era de prever, ni una cosa ni la otra, por logística, por alcance económico y por capacidad".

Así, ahora se han abierto las fronteras sin que los aeropuertos españoles, y sobre todo los canarios, "se hayan dotado del personal necesario para garantizar la seguridad sanitaria de quienes llegan en avión y sin protocolos de control y seguimiento que realmente garanticen la seguridad sanitaria".

"Ya no solo porque con 24 horas de antelación a la apertura de las fronteras se informara del triple control, insuficiente, sino porque no hay triple control que valga si no se cuenta con personal suficiente, entrenado y preparado para que sea efectivo y eficiente", agregó.