Santander aprueba un plan de consenso para la reactivación económica con 167 medidas

Un documento del que la alcaldesa, Gema Igual (PP), se siente "orgullosa" porque según ha dicho, el plan es "una respuesta firme y unánime" a la "situación real" de los santanderinos, y de forma ejecutiva, a través de 167 medidas que se realizarán en los próximos seis meses y que supondrán "muchísimo trabajo" para el Ayuntamiento.

Además, "se da esa imagen necesaria que nos piden los santanderinos de unión de los grupos políticos", que están "a la altura", y de consenso, con 26 de los 27 concejales (PP, Cs, PRC, PSOE y UxS), frente a un segundo semestre que va a ser "muy difícil".

A la alcaldesa le hubiese gustado conseguir la unanimidad y que hoy hubieran estado en la presentación pública representantes de todos los grupos, pero no lo han hecho ni PSOE ni Unidas por Santander, además de Vox, con lo que han participado los portavoces de PP, César Díaz; de Ciudadanos, Javier Ceruti; y del PRC, José María Fuentes Pila, cuyo "gesto" por estar presente ha reconocido.

"Es un día importante para Santander y estoy orgullosa de que hayamos conseguido un amplio consenso, porque este documento es la hoja de ruta para los próximos seis meses y la esperanza para muchos santanderinos y sectores de la ciudad que se han visto más golpeados por la crisis", ha subrayado.

No obstante, ha reconocido que 25 millones "son insuficientes", teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con muchos más recursos -como el superávit y los remanentes- "que va a seguir reclamando". "Vamos a continuar solicitando el apoyo de otras instituciones y que al menos no nos quiten lo que es nuestro, como son los ahorros de los santanderinos", ha apostillado.

GRUPOS

Por su parte, Ceruti ha insistido en que es "un plan de todos", que ha "bebido de todas las fuentes" pues "han aportado todos los grupos e implicados en la toma de decisiones". "A ninguno nos gusta todo lo que está en el plan pero a todos nos gusta algo", ha subrayado.

El portavoz de Cs y del equipo de Gobierno ha pedido el apoyo de todos los grupos "para lo que viene, porque esto no ha hecho más que empezar", ya que ahora hay que cumplir los objetivos establecidos en el plan, que es resultado de un "ejercio de responsabilidad", de anteponer el interés general al partidista y de renuncia a crítica política, ha destacado.

"Hemos decidido volcarnos en sacar Santander adelante en una situación tan complicada como ésta", ha remarcado, asegurando que ese es el objetivo de este plan que contempla ayudas para autónomos y empresas.

Por su parte, el portavoz del PRC ha asegurado que su grupo "ha hecho lo que debía, que es estar al servicio de Santander", lo que en este caso solo se podía hacer "a través de la colaboración permanente con el equipo de Gobierno". Ha explicado que su objetivo ha sido "rebajar la incertidumbre y" ante el futuro y ha explicado que el plan pone "negro sobre blanco lo urgente y lo necesario".

Fuentes Pila ha precisado que las discrepancias con el equipo de Gobieno han sido en lo "conceptual", no en aspectos políticos ni ideológicos, y en este contexto "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", ha dicho.

Mientras, Díaz ha hecho hincapié en que "queda mucha tarea por delante" y que "hay que seguir dedicando muchos esfuerzos" para que 'Santander a punto' "sea una realidad cuanto antes". "Es un gran reto como Ayuntamiento pero existe voluntad política de pensar por encima de todo en el interés general", ha incidido.

El regionalista ha abogado por hacer "una marca" de 'Santander, ciudad segura' y ha mostrado su orgullo por formar parte de la Corporación santanderina. "El trabajo que se ha hecho honra la política municipal; los ciudadanos esperaban de nosotros algo que les estamos devolviendo", ha destacado.

Preguntada por las razones de Vox para no suscribir el documento, la alcaldesa ha remitido a su edil si bien ha dicho que éste ha afirmado en la Junta de Portavoces que "es mucho más lo que une que lo que separa" y aunque no lo ha firmado, ha dicho que cuando las propuestas lleguen al Pleno para su aprobación "posiblemente a casi todas o a todas, vote que sí". Para Igual, que esta formación no haya suscrito el plan es "más ideológico que de fondo o contenido".

MEDIDAS

'Santander a punto' se articula en torno a tres ejes -apoyo social; reactivación económica y adaptación al nuevo espacio urbano- y, además de las aportaciones de los grupos municipales se ha nutrido de las de los colectivos y sectores afectados y las de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP).

El primer bloque de apoyo social incluye, entre otras medidas, duplicar del fondo de emergencia social hasta llegar a los 2,5 millones de euros; o el bono Educa, que son becas de cien euros por familia para el refuerzo escolar antes comenzar el próximo curso

En las propuestas incluidas en el plan de reactivación económica tienen un peso importante las medidas fiscales, ya que, además las exenciones de tasas como la de terrazas y el aplazamiento de impuestos, las nuevas propuestas incluyen una reducción en la basura no doméstica del 50% el tercer trimestre y del 25% el cuarto; la reducción del 25% en la cuota del IAE; y la reducción de las tasas urbanísticas, entre otras novedosas, como el aplazamiento del cobro de la tasa de quioscos y la exención del pago del cuarto trimestre.

De igual forma se establecen numerosas medidas de apoyo a autónomos, a empresas y a fomento del empleo, con una partida de 3, 5 millones para ayudas.

El plan incluye también medidas para el turismo con la campaña de promoción nacional 'Santander destino seguro'; los bonos 'Recupera Santander/Turismo' -similares a los bonos cultura-; así como la gratuidad en los espacios gestionados por la empresa municipal Palacio de la Magdalena; un nuevo plan director de Turismo y el apoyo a eventos MICE-gastronómicos para organizadores de congresos cántabros en el último trimestre del año.

La revitalización comercial contempla un plan con ocho medidas extraordinarias para la promoción del comercio local; los bonos 'Recupera Santander/comercio minorista', similares a los de turismo; la plataforma E-commerce Santander; y el impulso de los servicios de ciclologística para los pedidos a domicilio, entre otros.

Por último, el tercer bloque está encaminado a la nueva forma de moverse por Santander con el plan de impulso a la movilidad sostenible, e incluye ayudas al sector del taxi.

También las 36 víctimas tendrán su recuerdo con el 'Parque 2020' como homenaje del Ayuntamiento a las personas fallecidas durante la pandemia, por lo que se va a habilitar una zona verde donde los familiares que lo deseen podrán plantar un árbol autóctono como símbolo.