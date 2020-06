Aliaga dice que, si las condiciones sanitarias lo permiten, se abrirán al público los premios en MotorLand

A principios de junio se anunciaba que MotorLand acogerá dos pruebas consecutivas del Mundial de Motociclismo; el Gran Premio de Aragón se celebrará del 16 al 18 de octubre, y el primer e histórico Gran Premio de Teruel del 23 al 25 del mismo mes. El Campeonato del Mundo Motul FIM de Superbikes también hará doblete en el circuito alcañizano, con los premios del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre. El Mundial de Turismos celebrará su única prueba en España, los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

En una convocatoria de prensa este miércoles en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, Aliaga ha mencionado que lo que está "claro" es que está firmada la celebración de estos cincos premios, aunque tenga que ser a puerta cerrada para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, "si al final las condiciones sanitarias lo permiten, tenemos 18.000 plazas -asientos- y si podemos abrir, abriremos".

"Los contratos están firmados y los grandes premios, si no pasa nada grave, se van a celebrar. Pero, si hemos retrasado los grandes premios todo lo que hemos podido, al menos desde la parte que yo he podido negociar, es para intentar que cuanto más tarde se celebren más posibilidades haya -de abrirlos al público-". No obstante, ha evidenciado que con los rebrotes "tampoco se sabe".

"Nuestra intención ha sido siempre que, si hay posibilidades, trabajar la opción de que pueda asistir el público que se pueda". En todo caso, ha remarcado que lo que interesa es que se vaya normalizando la situación "para todo" y "poder restablecer la normalidad en todos los sentidos".

Por otra parte, el director gerente de MortorLand, Santiago Abad, ha recordado el fallecimiento del piloto catalán Juan Fernández, a los 89 años, que tenía el récord de velocidad del circuito de Guadalope de Alcañiz y ha subrayado que "siempre hay un hueco para el recuerdo, para todas las personas que no solamente han estado en la construcción del circuito de MotorLand sino que son parte de su historia". Por ello, ha afirmado que se organizará algún tipo de gesto para homenajearle.