Asamblea aprueba casi por unanimidad tramitar una ley para reconocer a las 60.000 familias monoparentales de la Región

A través de esta ley se reconocería la condición de familias a unas 60.000 familias monoparentales, ha dicho la socialista Gloria Alarcón durante la exposición de motivos de la iniciativa.

La mayoría de dichas familias, ha continuado la socialista, "están encabezadas por mujeres". En ese sentido, ha cifrado en un 84% el total de las familias monoparentales que están encabezados por mujeres.

"Las familias monoparentales no reclaman una paga, reclaman los mismos beneficios y derechos que las familias numerosas. Las familias numerosas son solo un tercio de las monoparentales", ha asegurado.

PP, Podemos, Ciudadanos y tres de los cuatro diputados de VOX han dado el visto bueno a la tramitación de esta ley, a pesar de que esperan poder mejorarla durante el trámite parlamentario. Desde el PP, Maruja Pelegrín ha instado a ponerse de acuerdo durante el trámite parlamentario de la normativa, según ha dicho, votan a favor de la misma pero consideran que "no es una buena ley porque viene de la legislatura pasada y la sociedad cambia", ha dicho apuntando que esperan mejorar la propuesta durante el trámite parlamentario.

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez, por su parte espera una normativa nacional que unifique el tratamiento jurídico a las familias monoparentales. A su juicio, su partido entiende que "esta propuesta puede ser más restrictiva que la que se apruebe en el Congreso de los Diputados, no ha pasado los filtros necesarios de transparencia como la consulta previa o la exposición pública posterior".

Por su parte, María Marín, de Podemos ha apuntado que se trata de una ley "ambiciosa" añadiendo que la Región "no se merece menos", si bien considera que "se queda fuera la categoría de familias que ya se encuentran en la práctica de monoparentalidad".

La diputada de VOX, Mabel Campuzano, ha pedido que se realice una ley "que apoye a la familia como institución". A su juicio, la propuesta del PSOE es "escasa y poco ambiciosa pero puede ser la puerta para conseguir una buena ley".

IMPULSO AL USO DE ENERGÍA RENOVABLE

Durante la sesión, la Cámara también ha aprobado tramitar otra proposición de ley del PSOE para que incentivar a través de deducciones fiscales el uso de la energía renovable en los hogares, así como la adquisición de vehículos eléctricos. La propuesta, aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, solo ha contado con la oposición de VOX.

La iniciativa plantea una serie de incentivos fiscales en el trámite autonómico del IRPF de un máximo de 7000 euros en tres anualidades para aquellas familias que decidan instalar equipos para hacer uso de la energía renovable para consumo privado.

El planteamiento del PSOE no es nuevo, ya que los socialistas registraron esta proposición de ley en 2017 y la retiraron a finales de ese mismo año para llegar a un acuerdo "que nunca se produjo", ha apuntado el socialista Alfonso Martínez, con Ciudadanos.

"Son bonificaciones fiscales que pretenden incentivar el uso de energías renovables para autoconsumo en viviendas de uso habitual", ha dicho el diputado del PSOE que considera que a través de medidas como ésta también se podrían crear unos 25700 puestos de trabajo en un plazo de diez años.

Por parte de Ciudadanos, Valle Miguélez, ha criticado al PSOE por no querer escucharles. La parlamentaria ha dicho que se pueden hacer mejoras en la proposición de ley. Entre ellas, apunta que se debería considerar las segundas residencias ubicadas en zonas rurales o incrementar el porcentaje de deducción en las instalaciones de energía renovables "es interesante como un incentivo a los ciudadanos, pero también para los instaladores como una herramienta de dinamización económica".

La diputada del PP, María Dolores Valcárcel considera que la redacción de la ley "no es precisa y sufre indefiniciones". Ha echado en falta que se fije la base de la deducción o a qué tipo de energía renovable se refieren. "No revisar la ley en tres años no es responsable", ha dicho a los socialistas haciendo referencia a que la ley la presentaron en 2017.

El diputado de Podemos, Rafael Esteban ha apuntado que la deducción por instalaciones de este tipo "ya existe", aunque se extiende al vehículo eléctrico. Ha indicado que en el proyecto se estima en 4,65 millones de euros la deducción que se aplicaría y que en 2022 alcanzaría a 2000 beneficiarios, a su juicio es "el punto menos ambicioso" de la propuesta.

El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha criticado que se limite la bonificación a las personas en función de su renta. "No lo limitemos a aquellas personas que tienen más posibilidades de invertir", ha expuesto.