Apuesta mayoritaria por el modelo BID de colaboración público-privada para rehabilitar zonas comerciales urbanas

Según ha reconocido la procuradora proponente, María Montero, ante las críticas de la socialista Alicia Palomo a la falta de actualidad de esta iniciativa, aunque no se trata de algo nuevo el modelo BID no existe ni en esta comunidad ni en España por lo que ha defendido que "desde luego es innovadora" en las Cortes de Castilla y León.

A pesar de que esta propuesta de Ciudadanos para promocionar y rehabilitar las zonas comerciales urbanas ha salido adelante por amplia mayoría, el debate ha estado salpicado de interrupciones, acusaciones y faltas de respeto entre los procuradores que comenzó con la lectura irónica del secretario de la mesa, el socialista José Francisco Martín, que evidenció un error de grafía en la transcripción de BID en inglés, que ha leído de forma precisa el presidente de la Cámara, Luis Fuentes, en el momento de la votación.

"Gracias secretario, luego asistiremos a una clase de inglés por parte suya", espetó el vicepresidente de las Cortes y encargado de dirigir el pleno en ese momento, Francisco Vázquez, que ha tenido que pedir respeto a los turnos de palabra y recordar a algunos procuradores que no se escuden en que las mascarillas para interrumpir, como ha sucedido en concreto cuando intervenía el 'popular' Pedro Antonio Heras cuando cargaba contra las "malas decisiones" gubernamentales con alusiones a "oscuros negocios" de familiares de Pedro Sánchez o al pago de los ERTE con "impuestos de todos los españoles".

"Siento absoluta tristeza por la falta de educación de esta Cámara cuando estamos hablando de la subsistencia de las personas de esta Comunidad. Se nota claramente que las personas que no respetan es porque nunca han tenido problemas económicos para llegar a fin de mes, si nos ve algún comerciante creerá que nos tomamos a risa su esfuerzo diario", ha manifestado María Montero en su segundo turno de palabra.

"Se ha enterado de algo o simplemente venía a atacar", ha respondido por su parte la socialista Alicia Palomo, que, respecto a la iniciativa concreta de Ciudadanos, ha considerado que "puede estar bien" si bien ha echado en falta en tono irónico una alusión al comercio rural en una comunidad eminentemente rural, a lo que Montero ha respondido que ella tiene un comercio en un pueblo y conoce sus circunstancias.

Palomo, que ha advertido del peligro de legislar para luego no hacer nada, ha expresado su alivio ante la coincidencia de esta crisis con un gobierno socialista en España y ha reprochado a este respecto que la única administración que no ha pagado los ERTE ha sido la Junta a la que ha reprochado que haya dejado sin ejecutar tres de los 7,2 millones destinados al comercio. "Este es el caso que ustedes han hecho al comercio interior, no me venga con salidas por la tangente", ha sentenciado.

En el caso del Grupo Mixto, García-Conde del Castillo ha reconocido que el modelo BID puede ser "una buena medida" para dinamizar y para salvar "zonas duramente castigadas" pero se ha abstenido desde el convencimiento de que se necesita un debate más amplio y un estudio más profundo del marco legal.