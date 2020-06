Pablo Motos cuestiona a Fernando Simón: "Es el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada"

Pablo Motos ha levantado una enorme polvareda tras cuestionar este martes en El hormiguero a Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El valenciano volvió a evidenciar, de nuevo, desacuerdo con la gestión de Simón y le criticó después de que este afirmara que realizar los test PCR a los turistas en el lugar de origen "serviría de muy poco". Según el presentador, la mejor opción para frenar posibles rebrotes ante la llegada de turismo internacional sería hacerles PCR a todos antes de subir al avión, en el aeropuerto de origen.

Una teoría que choca frontalmente con la de Simón. "Ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo", lamentó. "Seguramente el doctor Simón es el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada", remató.

"Los países que lo han hecho bien ha sido a base de hacer test, sin embargo aquí decimos que no sirven para nada". incidió también.

Unas palabras que rápidamente lo convirtieron en tendencia en las redes sociales, que mostraron su desacuerdo con el valenciano y se llenaron de críticas hacia él. También hubo voces a favor del presentador.

Al comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simon. Creo que Pablo motos es el único presentador que se cree más epidemiologo que un epidemiologo. Y encime piensa cosas de expertos que no ha contrastado. Mal Pablo mal. — Abel Yécora (@ayecora) June 23, 2020