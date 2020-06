Timothée Chalamet y Eiza González, besos 'robados' y polémica de la nueva pareja de Hollywood

La actriz mexicana Eiza González y con el también intérprete estadounidense Timothée Chalamet han sido captados besándose en Los Cabos, México, algo que ha causado sensación entre sus fans al mismo tiempo que han llovido las críticas.

En las fotos, publicadas por el portal TMZ, se puede ver a la pareja en ciernes compartiendo besos en las playas del mar de México, específicamente en la zona de Los Cabos.

Unas imágenes que se publican solo dos meses después de que el actor de CallMe by Your Name confirmara su ruptura con Lily-Rose Depp. Y es ahí donde surge la polémica en Hollywood, ya que, basándose en eso, ambos se habrían conocido en plena pandemia del coronavirus, que azota con especial virulencia ahora mismo a varios países de América.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Aunque la relación no está confirmada, y ni siquiera se sabe si es algo que irá a más, las escenas entre ambos, ella de 30 años y él, de 24, han causado un verdadero terremoto en la meca del cine.