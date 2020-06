Gran evento de la moda en Amazon: los chollos que no puedes dejar escapar este miércoles

Aunque estamos en la recta final para dar la bienvenida, de forma oficial, a las rebajas de verano 2020,los más avezados en la materia ya han dado con los comercios físicos u online que han decidido adelantarse a esta cuenta atrás. Entre ellos, Amazon ha destacado esta semana por lanzar un evento de moda especial en el que podemos encontrar artículos con grandes ofertas en una selección de marcas que van desde Tommy Hilfiger, Levi’s o Clavin Klein hasta las firmas propias del gigante de la moda online, como Truth&Fable.

Claro que, más allá de los descuentos generales en vestidos o ropa deportiva, entre otros tantos, destacan las ofertas del día. Bajo estas líneas te mostramos las que estarán activas en la jornada de hoy, y ya te advertimos que hay algunas que no puedes dejar escapar. Eso sí, conviene no olvidar que, dependiendo de las tallas, el modelo y el color, los precios de cada prenda pueden variar, así como los descuentos aplicados.

Las ofertas de hoy en el Gran evento de la moda

- Moda infantil, de Amazon moda, hasta el 50%. Los más pequeños de la casa necesitan un armario que dé el estirón a la vez que ellos y es que, ¿quién no se ha dado cuenta que, de repente, ya no le sirve esa camiseta que tanto le gusta? Por ello, Amazon Moda nos lo pone fácil y nos ofrece prendas de calidad a precios muy asequibles. Así, entre las ofertas, podemos encontrar todo lo necesario para que los niños pasen un verano fresquitos, como un 'pack' de pantalones de punto, un bañador por menos de 10 euros o un pijama de dinosaurios para que no pasen calor mientras duermen. En este apartado también podemos encontrar prendas para bebés, como kit de franela o un 'pack' de dos bodis por menos de 5 euros.

- Bikinis y ropa interior, de Yamanay, hasta el 50%. Ahora sí que, con la llegada oficial del verano, apetece comprarse nuevas prendas con las que lucir los resultados de la Operación Bikini. Entre las ofertas de hoy, encontramos conjuntos de bikini con braguita por menos de 8 euros y sujetador sin tirantes por menos de 7, en varios colores. Pero también podemos renovar nuestra ropa interior con prendas con efecto push uppor menos de 12 euros.

- Zapatos veraniegos, de Chika10, con hasta un 30%. Estrenar sandalias es uno de los nuestros placeres estivales preferidos y gracias a esta oferta, podemos hacerlo a precios de ganga. Desde las socorridas cuñas de cáñamo hasta unas sandalias para ir cómoda y elegante este verano. Sin embargo, también puedes aprovechar para renovar tu calzado para la próxima temporada con las ofertas en botas que incluye esta promoción.

- Calzado deportivo estival, de Calzados Payma, con hasta un 30%. En verano, además de las sandalias, debemos tener a mano un zapato más cerrado para los días más frescos o de tormenta. La promoción de Payma incluye calzados deportivos para estos días con un diseño veraniego repleto de flores o bambas blancas ideales para las noches de verano.

- Hasta el 50% en mochilas Vans. Y para sobrevivir a todos tus planes estivales, necesitas una mochila todoterreno con gran capacidad y que, además, sea estilosa. Así que sabes que Vans es una buena apuesta, sobre todo si optas por el diseño clásico (1), disponible en un sinfín de colores.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon Fashion y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.