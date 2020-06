Casado defiende ante Sánchez el papel del PP: "Somos la oposición responsable que usted nunca ha sido"

Un miércoles más, otra sesión de control y nuevo encontronazo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. El presidente del PP preguntó al Ejecutivo sobre la salida de la crisis del coronavirus, y el Congreso volvió a ser un hervidero. "Después de cien días con poderes excepcionales no ha conseguido la nueva normalidad", comentó el líder de la oposición, que acusó a Sánchez de no tomar medidas tampoco ante los rebrotes ni desde el punto de vista económico, como por ejemplo con los ERTE. "Me critica por pedir bajadas de impuestos cuando incluso un Gobierno como el de Italia las ha anunciado", añadió Casado.

Pedro Sánchez, que esperó a que acabaran los aplausos a Casado, sostuvo que "tampoco ha sido para tanto" la intervención del popular. "Ahí están las previsiones que ha enviado el Gobierno", sostuvo el presidente del Ejecutivo, mirando ya a la recuperación. "La unidad no solo salva vidas, sino también empresas y empleos", insistió Sánchez, llamando al consenso. "El PP no quiere llegar a ningún tipo de acuerdos" y le pidió que "defienda los intereses de España" en Bruselas, sobre el informe enviado que "pone en duda" el Estado de Derecho.

Casado devolvió el golpe. "Usted tira la piedra y esconde la mano", añadió, y le recordó el apoyo a las prórrogas y a los decretos, a lo que el Gobierno responde "con insultos". El PP "siempre les apoya en Bruselas" porque "somos la oposición responsable que usted nunca ha sido". El líder de la oposición insiste en su mano tendida a pesar de la reacción del Ejecutivo. "La pelota sigue en su tejado, deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez", terminó.

Por otro lado, los grupos parlamentarios tienen que registrar este miércoles sus propuestas de conclusiones para la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la crisis sanitaria del coronavirus, un órgano creado el pasado 7 de mayo y que, en apenas un mes, ha acogido 112 comparecencias, entre ellas las de ocho miembros del Gobierno.

Conforme a la propuesta impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, la comisión nació con el compromiso de aprobar sus conclusiones en dos meses y, para aprovechar el tiempo, acordó dividirse en cuatro grupos de trabajo sobre el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.