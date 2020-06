Wyoming: "Pablo Casado es 'la sirenita' de la política, le ha entregado su voz a alguien que da mucho miedo"

El intermedio de este martes analizó el cambio de rumbo que ha tomado el discurso del líder del PP, Pablo Casado, en su última comparecencia, mostrando su posible apoyo al Gobierno en el decreto de la nueva normalidad.

Algo que no quiso pasar por alto Wyoming, que afirmó tras escuchar al político que "ya lo veis, con la nueva normalidad llega también un nuevo Pablo Casado, más moderado. Ahora es un Casado light, con un 80% menos de crispación y sin mal rollismos añadidos".

"Tened cuidado alérgicos, puede que siga teniendo trazas de aznarismo. Pero bueno, no seamos agoreros", añadió mientras daba paso a Sandra Sabatés y la preguntaba: "¿Es posible que el Partido Popular y el Gobierno comiencen a entenderse?".

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

A continuación, emitieron unas declaraciones de la ministra Montero, donde afirmaba que tendían la mano "al principal partido de la oposición en donde, ojalá, abandonen de forma definitiva ese seguidismo de la ultraderecha".

Tras escucharla, Wyoming señaló que "parece que no comienza muy bien este acercamiento, pero es cierto que sorprende el cambio de tono de Casado justo cuando van a arrancar las campañas electorales en Euskadi y Galicia".

"De todos modos, señora Montero, no sé si se puede decir que ese acercamiento sea postureo. Porque si no Casado no habría hecho una declaración pública sino una Story de Instagram y después le habría añadido el filtro 'qué princesa Disney de centroderecha eres'", comentó el presentador.

Y continuó diciendo que "estoy seguro de que a Casado le saldría la sirenita Ariel. Él también ha renunciado su voz, pero no se la ha entregado a la bruja Úrsula sino a alguien que da mucho más miedo, Cayetana Álvarez de Toledo", concluyó.