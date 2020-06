Pablo Motos improvisa con Jeanette el tema 'Soy rebelde' en directo: "La he cagado al final"

Siguiendo la línea musical de la semana en El hormiguero, la invitada de este martes fue Jeanette, cantante londinense que triunfó por todo el mundo en los años 60 y 70.

La artista iba a acudir al plató del programa pocos días antes del confinamiento, pero por el estado de alarma se pospuso su visita hasta que, tras alcanzar la nueva normalidad, pudo ir este martes a El hormiguero.

Lo primero que hizo fue asegurarse que la distancia con Pablo Motos en la mesa era de dos metros, y el presentador la preguntó por su estado de salud: "Gracias a Dios no me contagié de coronavirus porque estaba en Nueva York a finales de febrero".

"De los tres de los empresarios que me contrataron, uno lo pilló y murió; y los otros dos se contagiaron, pero lo superaron", recordó Jeanette. Pero la pandemia trastocó todos sus planes en 2020, como le ha sucedido a numerosos artistas: "Tenía el año lleno de contratos, ahora no hay nada, nos han quitado todo, por decirlo de alguna manera".

Y continuó diciendo que "poco a poco, la vida vuelve a una cierta normalidad, pero en nuestro gremio no. Es muy triste. No creo que este año vayamos a hacer gran cosa, e incluso he escuchado que en Estados Unidos no habrá espectáculos en Broadway hasta el 3 de enero".

En un momento de la entrevista, Motos quiso improvisar uno de los mayores éxitos de su invitada, Soy rebelde, y tocar los acordes con su guitarra mientras Jeanette cantaba en directo el tema.

El presentador repasó su chuleta donde tenía las notas que debía tocar: "Es fácil". Ambos comenzaron el exitoso tema, pero hubo un momento en el que Motos se perdió, aun así, la cantante continuó con la canción que ha interpretado en numerosas ocasiones.

Al acabar, aparecieron las hormigas: "Le pones toque de flamenco a todo", afirmó Trancas, mientras que Motos se defendió: "Ya os he dicho que no hemos ensayado, me lo he apuntado". La invitada también exclamó que "no hemos hecho ninguno, ni en el camerino, solo aquí en directo".

Pero Jeanette no dejó pasar la oportunidad de decirle a Motos que "te pegaste un acorde ahí que...". El presentador reconoció que "la he cagado al final y me he puesto a sudar por la espalda como un loco. Pero ya estoy mejor".

Motos y la cantante también comentaron que Jeanette se siente ciudadana del mundo porque "mi madre nació en Tenerife, mi padre en el Congo belga, yo en Londres, pasé mi infancia en Estados Unidos, mi marido es húngaro...Yo soy internacional. Además, he viajado muchísimo, pero es raro, porque no me siento de ningún lugar. Encima tengo un nombre francés", señaló.

También recordó su llegada a España con 12 años desde Los Angeles: "Acostumbrada a las grandes avenidas de Estados Unidos, en Barcelona solo veía coches pequeños como el 600, y me sorprendió mucho ver un burro en la calle".

"Además, como todas me parecían iguales, me perdí 6 horas con mi hermana pequeña, que tenía 2 años, porque no sabía hablar español. Al final pudimos volver a casa", concluyó.