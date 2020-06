Karlos Arguiñano pide "perdón de corazón" por algunos comentarios que ha hecho en su programa de cocina

El cocinero vasco Karlos Arguiñano ha aprovechado la emisión del último programa de esta temporada de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, en Antena 3, para pedir "perdón de corazón" por las veces en las que se ha "calentado más de la cuenta" y ha hablado de determinados temas.

El pasado mayo, por ejemplo, recibió críticas por decir sobre la oposición al Gobierno que "una cosa es criticar y otra es arrimar el hombro" y afear a algunos partidos que quisieran "acelerar la normalidad cuando los peligros son muy grandes".

Asimismo, dos meses antes él mismo criticaba a las televisiones "que se ceban con la información" sobre el coronavirus. "Pero que sepáis que hay televisiones y programas de televisión y documentales que te entretienen un montón", afirmó mientras preparaba sus platos.

"Siempre que termino las temporadas suelo pedir excusas", ha dicho en su último programa de la temporada, "soy consciente de que en más de una ocasión he dicho cosas que hayan molestado a alguien".

El cocinero ha pedido perdón "de corazón", aunque ha advertido: "Eso no quiere decir que yo no siga hablando, porque no me queda otra". "A mí ya me gusta que cuando alguien se cuela conmigo me pida perdón, pues lo mismo. No tengo nada contra nadie", ha añadido.

Arguiñano ha admitido que "según van pasando las cosas, los días, las noticias, pues uno se va calentando a veces, nos calentamos más de la cuenta".