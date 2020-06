Los sondeos dan impulso a Espadas: "Hay alcalde para rato" en Sevilla

"El alcalde está en Sevilla y es donde voy a estar". Así lo ha aseverado este martes el socialista Juan Espadas, que una vez más ha evitado pronunciarse con contundencia sobre si este será o no su último mandato al frente de la Alcaldía. Lo ha hecho tras conocerse el resultado de las últimas encuestas publicadas, que lo sitúan de nuevo como ganador con un resultado mejor que el obtenido hace un año.

El PSOE, según el sondeo de intención de voto realizado por SW Demoscopia y publicado ayer por Publicaciones del Sur, volvería a ganar hoy las elecciones municipales con el 39,2% de los votos y 14 ediles, uno más del que consiguió en mayo de 2019. El PP perdería uno y se quedaría con siete, mientras que Vox, con cuatro concejales (dos más), se convertiría en la tercera fuerza, seguida de Adelante Sevilla, con otros cuatro ediles (los mismos que ahora) y Ciudadanos, que pasaría de cuatro a dos.

Apenas unos meses después de la cita con las urnas, Espadas aseguró que esta sería su segunda y última legislatura, y no tardaron en llegar las especulaciones sobre su posible aspiración a disputarle a Susana Díaz el liderazgo del PSOE andaluz, un jardín que el alcalde siempre ha evitado pisar. No en vano, el pasado marzo aseguró que su decisión sobre si optar a un tercer mandato en la Plaza Nueva no estaba tomada.

Lo que sí ha afirmado el socialista es que sondeos como este son un "respaldo" a su gestión de los últimos cinco años, "generando un clima de confianza". Y añade: "Queremos ser humildes y autocríticos porque una cosa es que tengan confianza y otra que lo hagas todo bien, pero evidentemente es un espaldarazo, sobre todo en un momento tan crítico y de incertidumbre. Nos da más energía".

Aunque el regidor ha insistido en su planteamiento de que las "altas responsabilidades tienen que tener periodos más limitados porque la gente se cansa también de las personas" en sus cargos, ha manifestado que Sevilla "tiene alcalde para rato", y ha recordado que aún quedan tres años para las próximas municipales. Pensar en otros asuntos ahora "sería una falta de respeto" a los ciudadanos, y no está dispuesto, ha afirmado, a generar "incertidumbre, ni problemas, ni especulaciones".

Espadas, que ha protagonizado este martes los desayunos de Europa Press en la Fundación Cajasol, ha estado acompañado por Susana Díaz, que ha defendido que el socialista es "un grandísimo alcalde" y "una garantía para los sevillanos" en una situación con la que se vive actualmente, apostando por su continuidad al frente del Ayuntamiento. Aunque él, ha concluido el regidor, está en estos momentos "concentrado en la tarea, que tengo mucha".

Políticas sociales

Parte de esta tarea no pasa actualmente por la tasa turística, una medida que el alcalde sigue defendiendo para Sevilla, aunque en las circunstancias actuales "no es el momento ni la prioridad".

Sí lo son las políticas sociales, a las que se ha referido ampliamente el alcalde, que ha anunciado tres millones de euros más para ampliar el programa de garantía alimentaria hasta final de año -que se suman a los tres millones para su ampliación hasta septiembre-, además de otros tres millones más para gasto social derivados de la reutilización, dentro de los límites que permite el Estado, del superávit. "Hemos vivido un desastre por la pandemia, con saldo demoledor de pérdida de vidas humanas, y donde se ha demostrado el compromiso de una ciudad y Sevilla ha dado la mayor respuesta. Hemos estado a la altura y hemos resistido los envites", ha recalcado el regidor.

También ha hablado Espadas del "reto del empleo", donde ha apostado por la inversión público privada y la colaboración de otras administraciones. En ese sentido, el socialista ha desvelado que va a pedir elevar una propuesta a la Junta para que "repiense" el Plan Aire, dotado con 165 millones de euros para la creación, a través de los ayuntamientos, de 19.000 empleos. Y es que, según ha dicho Espadas, "por cada puesto de trabajo que financia la Junta, el Ayuntamiento tiene que poner tres veces la misma cantidad para hacerlo posible".