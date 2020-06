S'amplia al mes de juliol l'ajuda del xec escolar de València a les famílies beneficiàries durant el curs 2019-20

L'Ajuntament, per mitjà de la Regidoria d'Educació, ha ampliat el període per a percebre aquestes ajudes econòmiques a l'escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a sufragar les despeses d'ensenyament de les famílies amb menors recursos econòmics, a causa de la crisi per la Covid-19, "per als xiquets i xiquetes que assistisquen a les escoles infantils durant el mes de juliol", segons ha assenyalat la regidora d'Educació, Maite Ibáñez.

L'edil ha anunciat aquesta mesura per a contribuir a "pal·liar les conseqüències de la pandèmia". Inicialment el xec escolar abastava els mesos des de setembre a juny, tots dos inclosos, i ara s'estendrà fins al mes de juliol "per als xiquets i xiquetes que assistisquen a les escoles infantils durant el mes de juliol".

Ibáñez ha detallat que "el xec escolar va a ser ampliat fins al 31 de juliol de 2020, una vegada s'aprove la modificació de l'acord del 22 de febrer de 2019 de la Junta de Govern Local, d'aprovació de la convocatòria del xec escolar del curs 2019-2020".

La regidora ha explicat que "s'amplia en un mes més el període en el qual els beneficiaris de l'ajuda mantinguen aquesta condició. Per tant, es tracta d'una ampliació referent a famílies que ja eren perceptores de l'ajuda amb anterioritat a la crisi sanitària".

Ibáñez ha concretat que "el xec escolar es destinarà exclusivament per a l'abonament de les quotes corresponents a l'ensenyament del curs escolar" i va destinat als xiquets que assistisquen a les escoles infantils durant el mes de juliol.

MÉS DE 7.200 SOL·LICITUDS PER AL PRÒXIM CURS

D'altra banda, segons ha informat la regidora, "l'estimació del nombre de sol·licituds realitzades per part de les famílies per al pròxim curs escolar 2020-2021, el termini de sol·licitud del qual va finalitzar dilluns passat 15 de juny, és de 7.267 sol·licituds".

Les famílies sol·licitants podran tindre una assignació màxima de 90 euros al mes durant deu mensualitats. La titular d'Educació ha recordat que la dotació econòmica total destinada a aquesta convocatòria és de 3.465.000 euros, després d'un augment pressupostari de 600.000 respecte a l'exercici anterior, amb l'objectiu d'"arribar a més famílies i ampliar, sobretot, el nombre de llars que puguen rebre els 90 euros mensuals del tram major".

D'aquesta forma, la previsió és que aquesta ajuda "puga arribar a més de 1.000 noves famílies". Com a novetat, la convocatòria contempla donar cobertura a la previsió de naixement (nasciturus) amb anterioritat al 31 de desembre de 2020.