Detingut un conductor embriac que va fugir d'un control a 80km/h pel casc urbà d'Ibi

Segons han informat a Europa Press fonts municipals, els agents han hagut de realitzar una intervenció d'"alt risc" després de veure un conductor que circulava a "gran velocitat" per l'Avinguda Miguel Hernández.

L'home suposadament va infringir altres normes de circulació, com saltar-se un stop situat al costat de la confluència amb l'Avinguda d'Azorín, en un vial de doble sentit. Els agents, que es trobaven realitzant la ronda ordinària de vigilància i seguretat ciutadana, van procedir a donar l'alt al conductor, que va emprendre una fugida mentre era perseguit pels policies, i va arribar a superar els 80 km/hora per trams del cas urbà.

Els agents van poder interceptar al conductor i van comprovar que circulava influït per la ingesta de begudes alcohòliques, fet que va reconéixer ell mateix en indicar que havia passat "tota la nit bevent". No obstant açò, el conductor, que ha quedat com a investigat, es va negar a sotmetre's a les proves de determinació alcohòlica.