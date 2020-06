L’aparcament Parcent-Joan de Vilarrasa passa a gestió pública

A partir del 3 de juliol l'aparcament de Parcent-Joan de Vilarrasa passarà a ser de gestió pública. Així ho ha anunciat aquest dimarts el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha confirmat d'aquesta manera que la infraestructura inaugurada en 1970 seguirà el mateix camí que l'aparcament de la plaça de la Reina una vegada ha finalitzat el període de concessió.

Quan se certifique el canvi de gestió, el servei de Mobilitat cessarà el seu funcionament tal com ha operat fins ara i emprendrà les tasques per a procedir a la seua rehabilitació de cara a la seua futura tornada a l'activitat, ja que -encara que durant tot el període de concessió l'aparcament ha superat totes les inspeccions realitzades periòdicament- l'estructura no està en les mateixes condicions que quan es va construir per a afrontar un ús continuat durant les pròximes dècades.

“L'aparcament ha patit un deteriorament lògic a causa del pas dels anys, per la qual cosa és primordial abordar la seua reparació estructural per a poder utilitzar les futures instal·lacions ininterrompudament durant molts anys”, ha apuntat en aquest sentit Grezzi. “I a més d'adequar-lo als elevats estàndards de qualitat que ofereix la gestió pública”, ha afegit, “este emplaçament ja no funcionarà aïllat com fins ara, sinó que realitzarem l'actuació per a connectar les instal·lacions amb les de l'aparcament Centre Històric-Mercat Central, de manera que l'Ajuntament puga realitzar una gestió conjunta de tots dos”.

Aquesta solució ja la va preveure Mobilitat quan, durant la construcció de l'aparcament de Ciutat Vella, es va instal·lar un centre de transformació de manera que en un futur poguera portar el seu subministrament al de Parcent.

Tota aquesta actuació requerirà d'un termini de temps d'inactivitat en l'espai de l'actual aparcament de Parcent-Joan de Vilarrasa, encara que les persones usuàries podran fer ús dels serveis de l'aparcament Centre Històric-Mercat Central, amb capacitat per a absorbir la seua demanda regular.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'establiran contactes en els pròxims dies amb els abonats regulars de l'aparcament de Parcent-Joan de Vilarrasa per a informar-los de la possibilitat de continuar disposant del servei en l'aparcament Centre Històric-Mercat Central.

50 anys d’història

Mitjançant acord del plenari de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny de 1968, es va acordar declarar vàlid el concurs per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani d'automòbils de turisme amb les seues instal·lacions complementàries en els terrenys anomenats Jardí de Parcent i adjudicar-ho a l'entitat mercantil Societat Anònima Valenciana d'Estacionaments.

L'inici de les obres va tindre lloc el 25 de novembre de 1968 en el solar deixat per la destrucció de l'antic Palau de Parcent, i l'inici de la concessió, el 3 de juliol de 1970. La concessió disposava inicialment de 428 places, però 173 d'elles van ser suprimides amb motiu de les obres de construcció de la inacabada línia T-2 del metro de València.