Oltra insisteix en la necessitat d'"humanitzar" el model de residències: "Convertir-les en hospitals no és bona idea"

Així s'ha pronunciat durant la visita que ha realitzat a la residència per a majors dependents de Carlet, on ha mantingut una reunió amb el director del centre, Juan Carlos Quintanar, per a conéixer la situació i l'estat dels residents i treballadors.

Ha subratllat que aquesta residència pública i de gestió pública, la més gran de la Comunitat Valenciana amb entorn de 400 places, és "un gran símbol" d'eixe canvi de model projectat per a fer dels centres un espai "més paregut a una llar i no a una institució".

Oltra ha assenyalat que aquesta visita, en la qual no s'ha entrat per precaució a l'interior de la residència, era per a agrair el treball dels professionals i de la direcció, així com el comportament dels residents davant una situació que "no ha sigut fàcil".

Ha destacat que en una residència d'aquesta magnitud "si el brot haguera entrat s'imaginen del que podríem estar parlant" i solament hi ha hagut que lamentar un mort. "S'ha controlat molt bé aquest brot, s'han fet 700 proves entre PCR i test serològics i han funcionat l'aïllament i els protocols", ha subratllat.

Precisament preguntada pels mitjans sobre si d'aquesta crisi s'extrau que les residències no són un lloc on deixar les persones, sinó que han de tindre un caire més hospitalari, ha rebutjat eixa opció perquè qualsevol expert "dirà que això és un error molt gran".

"Les residències són espais de convivència, no són espais sanitaris, que són els hospitals o centres de salut. Les residències són centres de convivència on la gent ha de viure confortablement en un espai d'afectes i no un espai on simplement sentir-se medicat", ha subratllat Oltra.

Més enllà de tindre unitats d'hospitalització a domicili, com en qualsevol cas, o traslladar a l'hospital una persona que ho necessite, ha advertit: "Convertir les residències en hospitals no és bona idea".

Respecte a si fa autocrítica de la gestió realitzada durant la pandèmia, ha assenyalat que les persones majors han sigut les més vulnerables davant de la Covid-19 en general i la Comunitat Valenciana ha sigut una de les autonomies "amb menys morts en residències de tota Espanya".

"Estem en un 36%, som la tercera comunitat autònoma amb menys morts en residències de tota Espanya i 11 punts per sota de la mitjana", ha indicat, la qual cosa demostra que "han funcionat els protocols" i també el "bon fer de tot el sector, que en general ha respost molt bé i que ja vindrà el temps d'analitzar les singularitats".