Tres persones resulten ferides en l'accident entre un camió de residus i un cotxe a Elx

El CICU ha rebut sobre les 10.15 hores l'avís i fins al lloc ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de Servici Vital Bàsic. Com a conseqüència del sinistre han resultat ferides tres persones que han sigut assistides per l'equip mèdic del SAMU, totes elles per policontusions.

Es tracta d'una dona de 67 anys i un home de 69 anys, que han sigut evacuats a l'hospital General Universitari d'Elx en l'ambulància de suport vital avançat. El tercer ferit és un home de 55 anys que ha sigut traslladat en el SVB a l'hospital del Vinalopó d'Elx.