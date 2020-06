Elena Rodríguez confiesa cuántos kilos ha recuperado tras 'Supervivientes': "Me quedan un par para alcanzar mi peso"

Elena Rodríguez, exconcursante de la última edición de Supervivientes, estuvo cerca de llegar a la final del reality, donde perdió un total de 8 kilos después de casi cuatro meses dándolo todo en Honduras.

Sin embargo, la madre de Adara Molinero no ha sufrido el efecto rebote que han experimentado algunos de sus compañeros, entre ellos, Albert Barranco, que ha recuperado 15 kilos desde que terminara el programa.

La madrileña compartió este lunes un directo junto con su hija para responder a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Así, Elena no dudó en confesar la cantidad de kilos que ha recuperado a lo largo de las últimas semanas.

"He engordado todo. Me fui pesando 57. Perdí siete u ocho kilos y me quedé en unos 48 o 49. Me quedan un par de kilos para llegar a mi peso", contó la madre de la ganadora de Gran Hermano VIP.

Por otro lado, la madre exsuperviviente también confesó que le encantaría tener más nietos. "Me gustaría tener nietos más adelante, cuando tenga el pelo blanco", bromeó.

Finalmente, también contestó a preguntas sobre su faceta televisiva, avanzando si participaría en otro reality. En este sentido, desveló que le gustaría que fuera con "una caravana por Australia" o incluso de cocina.