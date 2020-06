Coronavirus.- Sanitat llança una campanya cap als joves per a previndre els riscos de contagi en la "nova normalitat"

Amb el lema 'Si la lies, ens la lies a tots', per mitjà de la música rap i amb un llenguatge "proper" per als més joves, la campanya adverteix que és fonamental seguir mantenint la distància social, fer un bon ús de la mascareta i utilitzar el gel desinfectant per a previndre el contagi, "perquè el virus encara continua actiu".

En aquesta línia, la consellera Ana Barceló ha volgut insistir que "és necessari que els més joves prenguen consciència de la gravetat de la situació que encara hui estem vivint", segons ha informat el departament que dirigeix en un comunicat. Per açò, ha afegit, "hem de seguir combatent el virus amb totes les ferramentes que comptem per a fer-ho i una d'elles és, sens dubte, la solidaritat amb els altres".

Barceló ha recordat que "totes i tots podem i hem d'assumir la nostra responsabilitat per a evitar contagiar a persones properes, més vulnerables, que, en cas de contagi, poden fins i tot arribar a perdre la vida".