Coronavirus.- À Punt i el port de València preparen una exposició homenatge amb els testimonis de la pandèmia

20M EP

L'Autoritat Portuària de València (APV) i À Punt Mèdia preparen un gran acte d'homenatge i d'exercici de memòria col·lectiva per a mostrar com la situació causada per la Covid-19 ha obligat la societat a readaptar-se i adquirir nous hàbits.