Google te permite identificar bulos entre sus imágenes gracias a sus nuevas etiquetas de verificación

Durante los últimos meses, las grandes plataformas tecnológicas han estado haciendo un tremendo esfuerzo en la lucha contra la desinformación, aunque esta actitud ya venía de antes: desde hace años se han utilizado herramientas para tratar de eliminar -o al menos localizar- las fake news.

La última propuesta viene de la mano de Google: el gigante tecnológico ha implementado un sistema a través del cual podrás identificar rápidamente imágenes que son bulos. Así, en Google Fotos aparecerá la etiqueta ‘fact chek’ en aquellas imágenes que hayan sido desacreditadas como falsas y se hayan viralizado a raíz de un bulo.

A partir de hoy, cuando hagas una búsqueda sobre un tema que pueda devolverte contenido falso, aparecerá el texto 'Fact check' debajo de la imagen y el título de la misma, junto a la web de donde proviene. Si pulsas en el resultado para ver la imagen en un formato más grande, verás un resumen de la verificación de hechos, quién la ha hecho y un enlace en el que podrás informarte más a fondo sobre ello.

Por ejemplo, si como en la imagen de esta noticia buscas ‘sharks swimming in street houston’, la tercera imagen de la columna de la derecha lleva la frase ‘Fact check’ junto a la URL. Si pinchas en la misma imagen te aparece la explicación de por qué es una imagen falsa y quién lo ha comprobado.

“Las etiquetas de verificación de hechos aparecen en los resultados que provienen de fuentes independientes y autorizadas en la web que cumplen con nuestros criterios. Estas fuentes se basan en ClaimReview, un método abierto utilizado por los editores para indicar el contenido de verificación de hechos a los motores de búsqueda”, explica la propia compañía en su blog.

Es decir: estas verificaciones ni las realiza Google ni tampoco la plataforma decide sobre qué contenido se hacen. El sistema funciona mediante ClaimReview, un verificador de contenidos externo que cumple, como dice Google en su blog, con los criterios de la compañía.

Asimismo, Google asegura que este etiquetado no afectará a los resultados de búsqueda, por lo que el contenido no se penalizará por ser falso ni se posicionará mejor o peor una imagen verificada: “Al igual que en el caso de Búsqueda, agregar esta etiqueta en los resultados de Google Imágenes no afecta la clasificación; nuestros sistemas están diseñados para mostrar la información más relevante y confiable disponible, incluso de fuentes que proporcionan verificaciones de hechos”.