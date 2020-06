Jiménez Losantos carga contra Jorge Javier Vázquez por su bronca con Belén Esteban: "Va de Ferreras y es ridículo"

La monumental bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en la última entrega de Sábado Deluxe todavía está dando que hablar. La tertuliana criticó la gestión del Gobierno de la Covid-19, provocando el enfado del presentador, que optó por abandonar el plató, una actitud que generó todo tipo de opiniones.

Si rostros como María Patiño o Joaquín Prat ya se han posicionado sobre el polémico enfrentamiento, otro nombre conocido en el ámbito periodístico no ha tardado en sumarse: Federico Jiménez Losantos.

El periodista opinó en su espacio en esRadio que la actitud de Vázquez no fue la correcta. "Quiere ser Antonio García Ferreras. Olvídate. Haces bien la crónica rosa. En política haces como Maruja Torres: el ridículo", valoró.

Losantos consideró que el conductor de Sálvame no está preparado para opinar de política: "Me apena que un tío con talento sea tan inconsciente sobre sus límites. No sabes nada de política y lo poco que sabes son mamarrachadas pogres que deberías archivar".

Por otro lado, el comunicador criticó a los jefes del de Badalona: "Los directores piensan lo mismo. Son progres catalanes que odian todo lo español. Son progres asquerosos que dominan las televisiones y las productoras".

Además, apuntó que su abandono del plató en plena entrevista fue "un desprecio a la gente que ve Sálvame": "¿Tú estableces el derecho de admisión?". Y añadió: "Mamarracho, ¿quién te has creído tú que eres? ¿El fiscal de Moscú? ¿Pero quién eres para hablar así de gente a la que has estado lamiendo el rabel 30 años? ¿Te vas a reír ahora de la crónica rosa?".