Davó demana tindre veu en el projecte de Lima després de l'"empat tècnic": "Ningú ha perdut, guanya Podem"

"Ningú ha perdut, guanya Podem", ha resolt la que fora candidata en roda de premsa en la seu de Podem. Lima es va imposar per 38 vots a Davó: 2.206 davant de 2.168, per davant dels 560 del tercer candidat, el regidor Fernando Navarro.

Davó ha insistit que veu els resultats com un empat tècnic en deixar uns percentatges "molt diferents" als quals estan acostumats en Podem. Ha deixat clar que ella segueix com a síndica i Lima com a diputada en el grup de huit diputats, insistint que la pròpia coordinadora defenia un model de "tres potes" Podem-Corts-Generalitat.

A partir d'ací, ha confiat a "treballar unides, juntes i construir un projecte molt fort i estable", la qual cosa creu que ara necessita el partit després del període sense un cap visible des de l'eixida d'Antonio Estañ. Però també "enfortir el paper en les institucions" amb Podem en la vicepresidència segona de la Generalitat juntament amb PSPV i Compromís.

Per a aconseguir-ho, Davó ha posat l'accent que Lima ha de seguir el "mandat clar" de l'assemblea de reformular la forma de l'organització i el model de treball. "Som un partit molt jove, deixem arrere l'etapa de no massa estabilitat i caminem cap a la unitat", ha asseverat.

Arriba, al seu juí, el moment de consolidar Podem i "estar juntes" per a fer front a la reconstrucció després de la crisi del coronavirus, juntament amb l'oportunitat d'acabar de consolidar el projecte polític amb el poder popular com a "múscul" de l'organització.

Sobre la revisió de resultats, Davó ha remarcat que la van demanar el divendres passat a la direcció de Madrid per veure'ls ajustats i que Podem els va considerar vàlids. "Ara es dona el procés per tancat", ha resolt, una cosa que creu que demostra que "la gent vol lideratges forts".

"LIMA SE SENT A GUST EN EL PARTIT"

Ha confiat així en què l'executiva que eixirà del Consell Ciutadà Valencià reflectirà els vots i en què "Lima ho veu de la mateixa forma". També ha descartat que puga voler reemplaçar-la com a síndica perquè "ella on se sent més a gust és en el partit". "Continua com a diputada en política d'inclusió, educativa i cultural, on té una tasca important és el partit", ha subratllat.

Preguntada per la relació entre les dos, Davó ha dit que va ser la primera a cridar-la després de conéixer els resultats i que mantenen el contacte sobre el treball en Corts. Ha rebutjat aquestes "dicotomies" o polèmiques entre les dos perquè pensa que el repte i la "recepta de la victòria" és donar resposta al que va votar el 90% de militants.

A CS: "TENIM ELS BRAÇOS OBERTS"

Fora de Podem, la portaveu 'morada' ha saludat el canvi de postura de Cs i ha emplaçat el grup de Toni Cantó a seguir "acostant-se al model 'botànic'". "Tenim els braços oberts", ha manifestat davant d'una oposició (PP i Vox) amb la qual no coincideixen "ni en el punt de la i". El Botànic, ha assegurat, té intenció de buscar els acords més amplis possibles.