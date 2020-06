L'inventor valencià d'un utensili per a fer begudes vegetals guanya un juí per plagi a Lidl a Alemanya

20M EP

L'inventor valencià de la Vegan Milker de Chufamix S.L. -un utensili per a elaborar begudes vegetals- ha guanyat un juí per plagi a Lidl davant els tribunals alemanys. En concret, la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Mannheim assenyala que la companyia alemanya ha infringit la patent espanyola i ha de, per tant, indemnitzar-li.