Puertos.-Coronavirus.-La APA estima que la cancelación de la OPE tendrá un impacto de unos 3,5 millones

En declaraciones a los medios, el presidente de la APA, Jesús Caicedo, ha indicado que aún no se ha recibido comunicación oficial sobre la suspensión de la OPE así como la situación de las fronteras, cuya apertura no se ha definido. "Si la hay, no se llamará OPE y se llamará de otra manera, pero la gente se va a poder mover", ha observado.

Caicedo ha incidido en que la apertura de fronteras por parte de los países del norte de África implicaría cierto "trasiego" entre países ante la programación de operativas por parte de las navieras, por lo que, en este caso, cree que Sanidad Exterior debería articular algún tipo de protocolo de actuación ante el covid-19.

El presidente de la APA ha recordado que desde principios de año se trabaja para acondicionar las instalaciones portuarias ante la llegada de la OPE, un trabajo que se ha mantenido durante las últimas semanas a pesar de la crisis sanitaria. Del mismo modo, las comunicaciones con Melilla se han retomado toda vez que el movimiento de mercancías ha permanecido operativo durante el estado de alarma.

En este sentido, entre marzo y abril la comisión encargada de preparar el operativo ya mantuvo varias reuniones para perfilar las inversiones, obras y servicios necesarios bajo la posibilidad de desarrollar la operación que precisar de inversiones en infraestructuras, como las zonas de aparcamiento, sombras o mejoras en la Estación Marítima.

En 2019 la Autoridad Portuaria destinó más de 560.000 euros entre gastos e inversiones, lo que ya supuso un 20 por ciento más que en la OPE 2018. Las partidas más importantes se destinan a inversiones en mantenimiento, conservación y obras de mejora, pero también al dispositivo de seguridad, el servicio de información a pasajeros y los servicios de limpieza y mantenimiento.

La última OPE realizada en Almería se cerró con un incremento del 4,23 por ciento en el tráfico de viajeros y un 6,89 por ciento más de vehículos en régimen de pasaje. En total, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, por la Estación Marítima pasaron 582.378 pasajeros para sus desplazamientos a distintos puntos de Marruecos y Argelia o para conectar con Melilla. De este tráfico, 304.049 desplazamientos se correspondieron con la operación de salida.