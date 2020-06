Hila: "Si por cada tuit hubiera que cesar a alguien no quedarían políticos"

Según ha expresado el alcalde de Palma, José Hila, este martes en una rueda de prensa, "si hubiera que cesar a las personas por sus tuit no quedaría ningún político, al menos de aquellos que ahora son los que critican". "Basta con echar un vistazo a sus redes sociales", ha añadido al respecto.

Además, ha hecho hincapié, "en Palma gobernamos a través de Juntas de gobierno y, en este sentido, estoy satisfecho". "Las opiniones personales me gusten o no hay que respetarlas. También, aunque no me gusten respeto las de la oposición", ha asegurado.

LAS PINTADAS EN LA ESTATUA DE JUNÍPER SERRA YA HAN SIDO LIMPIADAS

Por otro lado, preguntado por la polémica en torno a la figura del misionero mallorquín Juníper Serra, que ha provocado que se derriben estatuas en Estados Unidos, Hila ha señalado que "en Palma no se ha derribado ninguna figura, por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto".

No obstante, sí se ha pronunciado sobre la pintada con la que este lunes aparecía una estatua del santo en la ciudad, en la que se podía leer la palabra "racista", al respecto Hila ha dicho que "es un acto vandálico y como con todos estos tipos de actos no gustan". "Emaya ya se ha encargado de retirarla", ha concluido.

Un equipo de operarios de Emaya ha eliminado la pintada hecha la estatua de Juníper Serra, después de que el cronista municipal fijara el sistema de limpieza necesario para no echarla a perder, debido a que esta figura es de bronce.

De este modo, ha explicado Cort se ha procedido a limpiarla con agua a una presión alta, para decapar de forma suave la superficie, eliminar la pintura y no dañar la estatua.

Con todo, desde el Ayuntamiento han recordado que "no se tolerarán los actos incívicos y que Emaya ha actuado siguiendo el protocolo habitual cuando hay una pintada ofensiva".