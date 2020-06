El foco de los expertos, sobre jóvenes y reuniones de amigos: "Es absurdo, creen que el virus no puede venir del familiar"

"La nueva normalidad no tiene nada de normalidad", asegura el epidemiólogo Salvador Macip, que advierte de que estamos "en un momento muy frágil". Tanto es así que el segundo día de la llamada 'nueva normalidad' tres comarcas oscenses han retrocedido a la fase 2 de la desescalada por los brotes de Covid originados en la provincia, donde este lunes se registraron 33 nuevos contagios.

Los focos se ubican en las localidades de Zaidín, Fraga, Monzón y Binéfar. El alcalde de Zaidín, Marcos Ibarz, ha señalado en COPE que el brote detectado en su localidad, vinculado a una empresa hortofrutícola, podría venir de un botellón al que acudieron varios trabajadores agrícolas.

Durante el estado de alarma, las fiestas privadas en domicilios y las reuniones en parques para ingerir alcohol fueron objeto de multitud de sanciones -400 intervenciones y 97 multas solo en Madrid durante el primer fin de semana que se permitieron las salidas a los adultos-. Una vez iniciada la desescalada, en las terrazas se comenzó a observar relajación en las medidas de prevención contra el coronavirus, sobre todo entre la juventud. "Es sin duda el sector de la población que toma menos medidas. A muchos les vemos en la calle abrazados, sin mascarilla y fumando", afirma el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y psicoanalista, José Ramón Ubieto.

Esta actitud frente al virus y la menor percepción del riesgo tiene una explicación. Ubieto, que pide "no caer en la criminalización de la juventud", explica que esta etapa vital se caracteriza por una sensación de "invulnerabilidad" y "omnipotencia" que lleva a los jóvenes a "transgredir como forma de autoafirmación". "Las conductas de riesgo están muy presentes en la adolescencia, tienen que ver con ponerse a prueba, para ver si damos o no la talla" ante el grupo de amistades.

El profesor de Psicología expone además otro factor: "Los jóvenes necesitan mucho el contacto con el otro, su identidad y estilo de vida depende mucho de la continua reafirmación del otro, y eso pasa por el contacto físico porque el cuerpo es un elemento fundamental del adolescente".

La doctora en psicología del Centro Álava Reyes, Silvia Álava, añade que si los jóvenes perciben un menor riesgo frente a la Covid-19 es porque "la zona del cerebro que evalúa el peligro -el lóbulo frontal- no termina de madurar hasta los 25 años".

Además, "son mucho más sensibles a la presión grupal porque no han madurado la función ejecutiva caliente, que es la que regula las emociones. Esto significa que cuando van solos son tan cautos como un adulto, pero en grupo adoptan muchas más conductas de riesgo", abunda Álava.

Aviso sobre las reuniones familiares

Ubieto apunta también como "elemento colateral", mensajes públicos que restan peligro a la pandemia como las "ideas negacionistas del virus" difundidas por mandatarios como el presidente de EE UU, Donald Trump, o de Brasil, Jair Bolsonaro, los dos países más afectados por el virus a nivel mundial.

El experto señala asimismo la idea "irracional" pero presente en el ser humano de que "lo familiar está preservado del virus". Ubieto advierte de la relajación de las medidas de distancia social y mascarilla entre familiares y amigos. "El "pensamiento inconsciente es que el virus no podría venir de un familiar y eso es absurdo, pero es que el humano no es racional".

A este respecto, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca, José Borrel, apeló este martes a la responsabilidad ciudadana para evitar contagios del SARS-CoV-2 y alertó de que "el gran problema son las concentraciones de personas".

Borrel indicó que se están realizando celebraciones familiares porque los ciudadanos "se confían", se reúnen con la familia "porque no ha habido ningún caso", pero advirtió de que una celebración puede favorecer los contagios. En su opinión, "la gente está teniendo mucha prisa por juntarse y celebrar" y "las medidas de protección brillan por su ausencia", indicando que "no hay que tener tanta prisa".

"Momento muy frágil"

Por su parte, el epidemiólogo Salvador Macip, autor de Las grandes epidemias modernas: La lucha de la humanidad contra los enemigos invisibles (Destino, 2020), indica que "el problema con la gente joven es que piensan que este virus no les afecta. Lo cierto es que los casos más graves se han dado mayoritariamente en mayores, pero también ha habido algunos jóvenes". Y, añade, al llegar a sus casas pueden contagiar a los familiares más edad como padres o abuelos.

En opinión de Macip, "esto se junta con lo mal que se está explicando esta etapa, la 'nueva normalidad' no tienen nada de normalidad. La normalidad significa que vamos a tener que seguir con precauciones".

El médico recalca que esta etapa de la pandemia es "un momento muy frágil" en el que además detecta un "efecto rebote" del confinamiento, que en España se ha cumplido, dice, muy bien. A ello, también "se suma que estamos en verano".

Con todo, Macip concluye que "no se ha explicado bien que este momento es muy frágil y que si se están relajando las medidas de control es por motivos económicos, por que si no no se abrirían las fronteras, vamos a correr riesgos para intentar salvar la economía, que depende en gran medida del turismo, y por tanto hay que ser conscientes de que hay riesgos, de que vamos a aumentar las situaciones de peligro y hay que ser más conscientes que nunca", avisa.

Macip recuerda que, aunque lo peor ya haya pasado en Europa, la pandemia está "en el momento más alto en América" y recalca que "si abrimos la movilidad, el virus va a volver, igual que le ha pasado a China y a Nueva Zelanda", que han tenido que volver a adoptar medidas de contención tras detectar casos importados. "Así funciona una pandemia. La pandemia es un problema global, no nacional", zanja.