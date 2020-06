Olatz Rodríguez conmueve a los tertulianos de 'EP', tras dejar la gimnasia rítmica por problemas de anorexia

La gimnasta de 17 años Olatz Rodríguez ha contado este martes en Espejo público que ha dejado la competición tras sufrir problemas de anorexia. La joven ha explicado que la exigencia física y psicológica de este deporte hizo que sufriera trastornos alimenticios y que el suyo no es un caso aislado.

Rodríguez ha compartido en redes sociales un conmovedor vídeo en el que cuenta que cómo está tratando para superar este problema de salud y algunas de sus experiencias como campeona de España. "Lo hice por dar visibilidad a este problema y ayudar a otras personas", ha comentado la gimnasta en el programa de Antena 3 tras la difusión de la grabación.

La deportista ha confesado que no echará de menos las competiciones, ya que a pesar de ser campeona a nivel nacional, nunca le han gustado. La menor ha explicado que sí echara en falta los entrenamientos, pero que necesitaba parar para recuperarse. "Me siento mejor porque no me exijo lo mismo ni a nivel físico ni a nivel psicológico", ha añadido la pequeña gimnasta.

La joven ha comentado algunos detalles, como que en un momento de la competición llegó a pesar tan sólo 37 kilos con 1,65 metros de altura. Los colaboradores de Espejo público, sorprendidos, han querido saber si los responsables de la menor estaban al corriente de este hecho. No obstante, la joven ha explicado que sus entrenadoras le pedían que tuviera una buena alimentación, pero que son las propias competidoras las que se autoexigen.

La presentadora Susanna Griso ha agradecido la valentía de la menor de hacer público su problema, para que su caso sirva de ejemplo a otra personas que estén pasando por una situación similar. Además, los tertulianos han apelado a las instituciones deportivas para que controlen la salud de las chicas deportistas en este tipo de disciplinas.