Santa Cruz acoge una veintena de producciones audiovisuales en el primer semestre

La capital tinerfeña dispone de 'Santa Cruz Film Office', una sección del Ayuntamiento que gestiona la Sociedad de Desarrollo y que ofrece gratuitamente servicios de información, asesoramiento y gestión administrativa para el sector audiovisual cuyo objetivo final es facilitar rodajes en el municipio actuando como nexo entre las administraciones públicas y las productoras audiovisuales haciendo seguimiento exhaustivo de cada trabajo audiovisual realizado en el municipio.

Así, Matilde Zambudio ha apuntado que a través de la 'Santa Cruz Film Office' "se trabaja intensamente para que productoras nacionales e internacionales que ruedan sus spots y anuncios en la capital se sientan cómodas y acompañadas en las gestiones que han de realizar para poder grabar en el municipio" e informó de que esta sección, entre enero y junio, "ha facilitado las gestiones oportunas para que una veintena de producciones de diversa índole como spots o programas televisión realicen sus grabaciones en el municipio, y tres de las cuales se realizaron en este mes de junio".

'Santa Cruz Film Office' comenzó a prestar estos servicios en 2012 y ha facilitado el rodaje de casi 400 producciones audiovisuales de diversa índole y entre los que destacan largometrajes como Project Lazarus, Bourne 5, ORO, Los Últimos de Filipinas, Yucatán, Rambo V-Last Blood, La Desgracia de Ron Hopper; los casting de programas de televisión como Got Talent y Operación Triunfo, o el rodaje de series como Sky Rojo de Netflix, Doctor Who para la BBC, así como de programas de televisión como Ocean Treks with Jeff Corwin, Celebrity MasterChef o Un País Mágico.

"Santa Cruz cuenta con un inmenso potencial para albergar este tipo de producciones, ya sea de valor cultural o paisajístico y que debemos potenciar desde las entidades locales e insulares, ya que, al grabar en nuestro municipio, estas empresas audiovisuales generan economía" destacó Matilde Zambudio.

Por otro lado, la edila afirmó que la capital tinerfeña "no sólo está orientada a albergar este tipo de producciones, sino de atraer inversiones y que las empresas se establezcan en nuestro municipio" y destacó que Santa Cruz "ya es la sede de varias empresas audiovisuales, como por ejemplo las empresas de animación audiovisual Tomavision, Mondo TV, In Efecto, B Water Animation Studios, Drakhar Studio y 3 Doubles Producciones, entre otras".

"Estas seis empresas tienen su centro de trabajo en la capital tinerfeña y las cifras muestran que el sector de la animación mueve una importante cantidad económica, por lo que desde las entidades locales e insulares debemos ayudar y facilitar las inversiones de este tipo de empresas en nuestro territorio" explicó Matilde Zambudio, quien añadió que una de estas empresas, 3 Doubles Producciones, estuvo radicada durante un tiempo en la primera planta de la sede central de la Sociedad de Desarrollo hasta que, por ampliación de personal, se trasladaron a otro punto de la capital.

"Desde Santa Cruz continuaremos potenciando estas líneas de trabajo de la mano de Turismo de Tenerife y Tenerife Film Commission para potenciar la imagen de la capital como centro de trabajo o lugar idóneo para rodajes de diversa índole como programas de televisión, series, películas, etcétera", apostilló.

Las personas o empresas que deseen ampliar información sobre la Santa Cruz Film Office pueden escribir al email scfilmoffice@sociedad-desarrollo.com o llamar al teléfono 922 53 33 53, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.