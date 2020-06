La verbena de Sant Joan 2020 llega a Barcelona desde las plataformas online pero manteniendo su significado

🔥 Qui encén foc per Sant Joan, no es crema en tot l'any.



🧨Per a una festa de #SantJoanBCN segura, fes un bon ús del material pirotècnic.



🔥 Aquest any només estan autoritzats petits foguerons encerclats en alguns carrers i places de la ciutat. pic.twitter.com/Pr4N70pafh