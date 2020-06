Barcelona pide a los vecinos que compren en los comercios locales para que "los recursos se queden en casa"

El comerç i la restauració són sectors estratègics per l'ocupació i el model de BCN. Presentem el Pla de Xoc postCovid19, 46 mesures per rellançar el teixit comercial, de mercats i restauració amb una campanya per recolzar el comerç local: COMPRA A PROP, SOM COMERÇ, FEM BARCELONA pic.twitter.com/ha8QbGp8hN