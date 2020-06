Coronavirus.- Les pernoctacions hoteleres s'afonen un 99,2% a la Comunitat Valenciana al maig per la Covid-19

De les 20.197 pernoctacions que es van efectuar, 18.029 les van fer viatgers espanyols i les 2.169 restants de viatgers estrangers, amb una estada mitjana de 2,20 dies, per sota dels 2,72 de la mitjana nacional.

També va caure la xifra de viatgers, que va baixar un 98,9% fins als 9.177 viatgers, davant dels 839.376 que van viatjar per la Comunitat Valenciana al maig de l'any passat. En aquesta ocasió, 8.140 eren residents a Espanya i 1.037 estrangers.

A la Comunitat Valenciana hi havia 110 establiments d'aquestes característiques oberts en el passat mes de maig -davant dels 1.038 oberts en el mateix mes de l'any anterior-, i amb un nombre de places estimat de 7.452, molt per sota de les 135.341 de 2019.

La capacitat d'ocupació d'aquests establiments pateix també una caiguda del 97%, en passar de 16.888 treballadors al maig de l'any anterior als 496 empleats enguany.

El grau d'ocupació per places a la Comunitat al maig va ser del 9,99 per cent (12,14 per cent a Espanya), mentre que el grau d'ocupació de places per fi de setmana va descendir al 5,55 per cent (7,83 per cent a Espanya).