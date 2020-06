El Pla de Natzaret contempla un futur túnel per a accedir al Parc de Desembocadura i la Ciutat del Llevant

Així ho ha avançat aquest dimarts la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la versió definitiva d'aquest pla després d'haver rebut al·legacions i inclòs alguns canvis. El document es debatrà i sotmetrà a votació per a la seua aprovació provisional, per via extraordinària, en el ple que l'Ajuntament celebrarà el dijous.

Després d'aquest tràmit, el pla es remetrà a l'Autoritat Portuària de València perquè ho aprove també abans de ser enviat a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè puga ser ratificat definitivament. Gómez ha considerat que aquesta actuació urbanística, en la qual "es treballa des de la legislatura anterior", és "una fita" que arreplega la "solució" per a la "connexió port-ciutat". "El barri de Natzaret ja no limitarà amb el port sinó amb una zona verda i esportiva", ha ressaltat.

La responsable municipal ha recordat que el pla afecta un espai de 229.000 metres quadrats, 63.000 d'ells ocupats pel Parc de Desembocadura, 25.000 per ús terciari per al port i 100.000 per la zona esportiva del Llevant. Així mateix, ha destacat que després de la seua revisió, la proposta conté "canvis importants" com el redisseiny dels edificis de la zona terciària, per a evitar que formen una "pantalla" per a cases del barri i assegurar la seua "integració paisatgística", i el nou accés previst.