Espadas reafirma su idea de una tasa turística local en el futuro, si bien "no es la prioridad ni el momento"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha insistido este martes en su voluntad de implantar una tasa turística en el futuro, de carácter local y como ha reclamado en ocasiones anteriores, aunque en las circunstancias actuales "no es el momento ni la prioridad".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el regidor hispalense ha destacado que no piensa "bajarse del burro" en lo que respecta a ese tema". Se trata de una propuesta "modesta" y que afectaría a Sevilla. "No estoy hablando de una tasa a nivel estatal o autonómica", ha añadido.

"Ahora no vamos a hablar de nuevos elementos fiscales. Además, no seré yo quien caiga en la incoherencia de decir que un euro -importe planteado para la citada tasa- será o no la causa para venir a Sevilla; sin duda, habrá otras más importantes", ha afirmado Espadas.

En este sentido, el alcalde ha solicitado de nuevo una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que cada ayuntamiento que lo desee "pueda plantearse llevar a cabo o no la aplicación de la tasa turística".

"Estamos pidiendo, simplemente, autonomía. Aquel ayuntamiento que quiera implantarla, siempre que se den las condiciones, la realidad de esa ciudad lo permita y exista consenso con el sector, debería tener, al menos, esa opción", ha concluido.

