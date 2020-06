PSOE, PP y Vox tumban la comisión de investigación del GAL y Felipe González pese al volantazo de Unidas Podemos

La Mesa del Congreso, gracias a los votos del PSOE, PP y Vox, rechazó este martes tramitar la petición de ERC, JxCAT, PNV, EH Bildu y BNG para crear una una comisión de investigación sobre los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno Felipe González con la creación de los GAL. Solo los tres representantes de Unidas Podemos han votado a favor en el órgano, tras rectificar su rechazo inicial hace unos días.

El rechazo a tramitar la comisión de investigación conlleva que el pleno del Congreso no debatirá su creación, ya que se impide siquiera que la petición llegue a esa fase. La decisión se ha tomado pese a que los letrados de la Cámara Baja consideraban viable su tramitación, al contrario de lo que sucedió la semana pasada con la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos.

En su solicitud, registrada el jueves pasado, los cinco partidos nacionalistas e independentistas hacían referencia a los informes de la CIA desclasificados y conocidos hace unos días que "apuntan a las conexiones e implicación directa" de González en "la creación de los GAL". El texto recuerda que las "acciones" de ese grupo terrorista "comprendieron, al menos, 27 asesinatos y decenas de heridos, así como secuestros, extorsiones y torturas".

No obstante, el PSOE se negó desde el primer momento a dar luz verde a esta comisión de investigación en el Congreso. Su argumento fue que se trata de un asunto ya solventado por la justicia. "No somos nosotros precisamente de revisar cosas que ya está juzgadas y sentenciadas", afirmó la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, al ser preguntada por la idea.

En un primer momento, Unidas Podemos secundó las tesis socialistas y su portavoz, Pablo Echenique, planteó que la investigación no era necesaria porque "todo el mundo sabe qué pasó y hay condenas judiciales, un ministro y un secretario de Estado condenados". No obstante, el viernes rectificó y anunció su voto favorable, aunque insistiendo en que los informes recién conocidos "no aportan absolutamente nada nuevo que no se supiera ya" y achacando la creación de la comisión a, entre otras razones, los intereses del "nacionalismo" vasco de cara a las elecciones.

Las reacciones

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, tachó de "veto político" la decisión de PSOE, PP y Vox de impedir la tramitación de la comisión de investigación, dado que, aseguró, no se fundamenta en ningún argumento "jurídico". "Han querido ocultar con un manto de impunidad hechos tan graves como la 'guerra sucia'", denunció.

Por su parte, Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, criticó la decisión de la Mesa porque "hablar de los GAL no es solo hablar del pasado", sino hablar "de las cloacas que perduraron tras la Transición". "Conocer la verdad sobre los GAL era una manera de pedir disculpas a las víctimas del terrorismo de Estado y garantizar que esto no se vuelva a repetir", denunció.