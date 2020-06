Cultura.- Propietari de la còpia desfigurada d'una Inmaculada es mostra "atònit" i lamenta la pèrdua de "sentit i valor"

Així ho ha asseverat aquest valencià, en declaracions a Europa Press, després que haja transcendit la mala intervenció realitzada en una obra de la seua propietat, una còpia de principis del segle XX de la 'Inmaculada del Escorial' de Murillo. La còpia, de principis del segle passat, té unes dimensions de 120 per 80 cm, i forma part de la col·lecció familiar, que va ser taxada sobre l'any 2006 juntament amb altres peces, entre les quals figuren quadres, vaixelles, espills, taulells, mobles, armes i porcellanes.

Ha explicat que, a causa del pas del temps i les mudances, el quadre s'havia enfosquit pel que van encarregar a una persona que coneixien "de tota la vida" perquè havia treballat en els mobles de la seua família que daurara el marc i realitzara una neteja.

"En un primer moment ens porta el marc daurat juntament amb el quadre amb una primera imatge que no s'assembla gens a l'original i nega totalment que haguera fet alguna cosa, solament que el quadre estava brut i que ho havia netejat, però la cara està totalment desfigurada" i amb una semblança a l'Ecce Homo de Borja, relata el propietari.

Quan el client demana explicacions es produeix "una segona aproximació". "Ens va dir que coneixia persones especialistes que es dediquen a açò i se'l va portar per segona vegada i va anar pitjor perquè la imatge que ens ha plantejat ni tan sols obeeix a l'aspecte inicial que té el quadre".

"CADA VEGADA ANAVA A SER PITJOR"

Finalment, van decidir prescindir dels seus servicis "perquè cada vegada anava a ser pitjor". "Aquest senyor com a restaurador de mobles és molt bo però no com a restaurador de pintures, són coses molt diferents", apunta.

En aquest punt, el col·leccionista aclareix que durant anys aquest home s'havia ocupat de mobles de la seua família en el seu taller i els havia entregat "perfecte, no hi havia problema de cap tipus". "I pensàrem per extensió que el treball podria ser de la mateixa qualitat", com ell li va dir. "No va ser un intent d'economitzar", recalca.

De fet, continua, va ser ell qui es va oferir a netejar-ho i va portar un altre dels quadres de la seua família que, ara han comprovat, que també tenen en la part de darrere efectes "poc professionals". De fet, en la còpia de la Inmaculada, a més de la desfiguració del rostre i les mans, apareixen unes aplicacions en l'anvers que poden provocar tensions en l'obra.

El propietari confessa que el seu sentiment va ser de "sorpresa" i va pensar: "no puc creure el que estic veient perquè s'aprecia clarament, tant en la primera com en la segona versió que està repintat".

Ara, "l'única solució és intentar llevar el que han pintat" i amb les tècniques i procediments adequats i professionals veure si queda alguna cosa davall per a actuar en conseqüència. "Però ja perd totalment el sentit i el valor" d'aquesta còpia de principis de segle XX. És, a més, una pèrdua "sentimental": "És un quadre de la meua família i te sents fatal", conclou.