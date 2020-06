Terelu Campos se sincera sobre su hija Alejandra Rubio: "Me siento culpable por haberme perdido su infancia"

Terelu Campos ha sentido la necesidad imperiosa de sincerarse, de abrirse, de contar aquello que tenía enconado y que tan difícil es a veces de asumir. En una larga entrevista con la revista Semana, la hija de María Teresa Campos ha querido ajustar cuentas pendientes con el pasado, reconocer sus errores y afrontar sus miedos, de ahí que el titular sea "Me da miedo quedarme sola".

La televisiva se ha visto con fuerzas para afrontar las consecuencias de sus respuestas en lo que es la relación con su hija, sobre todo porque se arrepiente de no haber estado más presente para la joven Alejandra Rubio cuando era más pequeña.

"Me siento culpable por haberme perdido la infancia de mi hija. Hay momentos que ya no se recuperan", reconoce en un momento dado la colaboradora de Viva la vida, que no ha podido disfrutar estos meses de su hija, dado que pasaron la cuarentena por separado.

"Tengo la sensación de que se me han escapado muchas cosas de ella. En Telemadrid habían confiado en mí, tenía una responsabilidad e invertí mucho tiempo en ello. Me equivoqué en que hubo una infancia que yo me perdí... luego la disfrutaba en verano", ha desvelado la actriz de Paquita Salas.

Además, para ella también es duro que su hija guarde tan poco recuerdos con su padre: "Una vez Alejandro le dijo a la niña: 'porque tu madre cuando te bañaba...'. Y Alejandra se quedó muy sorprendida: '¿Mi madre? ¿Y eso cómo lo sabes?'. Ella no tiene ningún recuerdo de vivir con su padre y me siento culpable de esto también".

La propia Terelu revela que sabe un detalle fundamental de la infancia de su hija: ella no fue su figura materna, sino Arancha, la mujer que le ayudaba en casa. "Yo sé que para mi hija Arancha ha sido su madre. Y lo tengo que decir", asume, así como que no le importa darle ese papel en su vida: "Doy las gracias, porque eso me daba tranquilidad. Yo no podía llevar a mi hija a un cumpleaños...".

Aunque eso no quita que también hiciese sacrificios, de ahí que se enorgullezca de ser quien acompañaba a Alejandra a las clases. "Incluso en una etapa en la que trabajé en Barcelona, me levantaba a las cinco de la mañana para, en esos días, coger el primer puente aéreo y llevar a Alejandra al colegio", afirma.

En la entrevista también hay tiempo para que Terelu hable de quien ha sido una compañera de trabajo tantos años como Mila Ximénez, cuya noticia de que tiene cáncer fue "muy complicada" de aceptar. "Fue un momento de confusión, incluso de desesperación", admite.

Terelu Campos ha querido enviarle un mensaje de apoyo, "de fuerza, de esperanza, me encanta esa palabra, que la utilizamos muy poco. El cáncer es sinónimo de esperanza en muchos casos", declara. Ella misma lo ha pasado y afirma que "creer firmemente en tu médico y confiar en él" es la clave, aunque reconoce que no es "un camino fácil el camino que lleva a la curación".