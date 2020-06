Coronavirus.- Fiscalia destaca les noves comissions per a seguir residències però insisteix: "Es podria fer encara més"

Així s'ha pronunciat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha afirmat que aquesta setmana es mantenen obertes 16 diligències preprocessals civils en centres de majors valencians, una menys que la setmana anterior.

"La cosa va bé i en algunes residències ja no es registra cap defunció", ha subratllat la fiscal, qui ha posat en relleu que s'estan negativitzant molts casos i que en alguns centres únicament s'han anotat dos o tres positius, però sense càrrega viral.

Així mateix, Ana Lanuza -qui ha matisat que hi ha disparitat de dades entre les quals ofereix Conselleria amb les quals tenen residències probablement per estar ralentits- ha subratllat la resolució dictada per la Conselleria de Sanitat per a crear unes comissions en departaments de Salut des de les quals fer un seguiment de les residències amb l'objectiu de previndre rebrots per coronavirus.

Ha destacat que aquesta una "bona iniciativa" però ha insistit que "encara es podrien fer moltes coses" per a lluitar contra aquesta pandèmia que "tan fort ha colpejat el nostre col·lectiu vulnerable", ha postil·lat. Per la seua banda, des del ministeri públic seguiran recaptant dades i informació dels centres de majors fins que no hi haja positius ni defuncions.

La passada setmana, Ana Lanuza ja va suggerir una reunió entre les Conselleries d'Igualtat i Sanitat i els directors de les residències de la Comunitat, tant públiques com privades, per a elaborar protocols efectius amb els quals fer front a un possible rebrot per coronavirus: "Es tracta de salvar vides", va afirmar en eixe moment.

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, a data d'aquest dilluns quatre usuaris i dos treballadors van donar positiu en les últimes 24 hores. També hi ha algun cas positiu en 18 centres: un en la província de Castelló, quatre en la d'Alacant i 13 a València.

Així mateix, es troben sota vigilància activa de control sanitari deu residències a la Comunitat Valenciana. D'elles, dos es corresponen a la província de Castelló, tres a Alacant i cinc estan en la província de València.