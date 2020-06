El mapa de los rebrotes de coronavirus en España: preocupan los contagios en Huesca, Lleida, Murcia, Coruña...

Los casos de coronavirus en España han sufrido una subida a causa de varios rebrotes surgidos en diferentes partes del país como Bilbao, Huesca, Madrid, Navarra, Murcia, Lleida, Fuerteventura y dos puntos de la provincia de A Coruña. En el caso de la provincia oscense, tres comarcas han tenido que retroceder a fase 2 por precaución.

Debido a la terminación del estado de alarma que llevaba vigente desde el pasado 14 de marzo, las Comunidades Autónomas recuperan el mando sobre la situación en sus territorios al entrar en la 'nueva normalidad'. Así, serán los gobiernos autonómicos los que tengan que lidiar con estos nuevos rebrotes. ¿Cómo y dónde han surgido?

Rebrotes de la provincia de A Coruña

La comarca del Barbanza registró un total de 9 casos en A Pobra do Caramiñal y Ribeira, dos localidades muy próximas entre sí. Según informaciones del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), los casos están vinculados a un mismo círculo familiar y de amistades. Se cree que el rebrote vino por un caso importado de Brasil, llegado a su vez desde Portugal pudiendo contagiar a un familiar. Los nueve pacientes presentan sintomatología leve sin hospitalización.

El caso vasco

El País Vasco registra también dos focos de rebrote; Bilbao y Victoria, con 8 y 1 casos respectivamente. En el primer caso se trata de la residencia de mayores de las Siervas de Jesús en Bilbao y está relacionado con el foco registrado hace casi dos semanas en el hospital de Basurto (Bilbao). El diario 'El Correo' sostiene que estos contagios se produjeron después de que una persona de esta residencia visitara a un enfermo en el centro hospitalario.

Mapa de los rebrotes de coronavirus en España Henar de Pedro

El caso del paciente de Vitoria se registró en el Centro de Día Psicogeriátrico de Txagorritxu, que cerró tras conocer el resultado de la prueba. La Diputación de Álava no precisó si existe alguna relación entre este caso y el foco detectado en el hospital de Txagorritxu.

El brote en Huesca que hizo retroceder a fase 2

El pasado sábado se detectaron 8 casos de coronavirus en una empresa hortofrutícola ubicada en la localidad oscense de Zaidín, que subieron a 14 el domingo. La empresa decidió cerrar y detener su actividad para minimizar el peligro. Este rebrote provocó que las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera retrocedieran a la fase 2 desde la fase 3 en la que se encontraban.

Navarra: 21 casos

Navarra registró 21 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 12 estarían relacionados y localizados en la comarca de Pamplona. Sobre este caso, Fernando Simón ha comentado que "probablemente está controlado". "No creo que haya mucho riesgo con este brote, pero hasta que no hayan pasado dos periodos de incubación (28 días) no podemos echar las campanas al vuelo".

El brote en Lleida

La ciudad catalana ha sufrido un rebrote en la residencia de ancianos Castrillón, registrando 18 personas afectadas de las cuales 13 son residentes y cinco empleados. Fernando Simón ya mostró este lunes su preocupación por el posible traspaso de casos de una provincia a otra: “Hay riesgo de que el brote de Huesca se traspase a Lleida, hay mucho intercambio y mucho contacto. El trabajo de los temporeros va cambiando”, señaló.

Madrid, la Comunidad que suma más casos

La Comunidad de Madrid lleva una semana elevando el número de pacientes de coronavirus. El pasado sábado concentraba un tercio del total nacional de nuevos casos registrados en 24 horas. En su último informe epidemiológico mostraba dos fallecidos diarios por Covid-19 en hospitales de la región, uno más que el día anterior, y los nuevos contagios cayeron a 13.

Murcia: casi una semana sumando positivos

La Región de Murcia también dio a conocer hace unos días un nuevo foco. En este ejemplo se trata de una agrupación de pacientes vinculados también a un caso importado, esta vez de Bolivia. Este brote habría producido 16 contagios desde el pasado miércoles 17 de junio, según informa Europa Press citando fuentes sanitarias.

Fuerteventura suma 11 casos

La isla canaria de Fuerteventura confirmó el resultado positivo en coronavirus de 11 migrantes llegados en patera el pasado jueves. La isla ya había detectado otros 14 casos la semana pasada también en una embarcación irregular.