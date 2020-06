Un nou detingut eleva a 20 els arrestats per participar en els altercats del 9 d'Octubre de 2017

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un jove de 23 anys, d'origen espanyol, com a presumpte autor dels delictes contra els drets fonamentals amb motivació discriminatòria per raons ideològiques i de desordres públics, per la seua participació en els altercats del 9 d'Octubre de 2017 a València, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.