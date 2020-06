El sinistre s'ha produït aquest sobre les 6.30 hores d'aquest dimarts, quan una paret d'una vivenda situada en el carrer Sant Jaume d'Elda s'ha afonat.

Com a conseqüència, un jove de 17 anys ha resultat ferit en una cama i un home de 37 anys ha patit una crisi d'ansietat. Tots dos han sigut atesos per l'equip mèdic d'un SAMU que s'ha desplaçat el lloc i han sigut donats d'alta in situ.