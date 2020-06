La plaça de l'Ajuntament estrenarà a mitjan agost el nou asfalt vermellós i antilliscant

Els treballs preparatoris per al nou asfaltat de la plaça de l'Ajuntament de València començaran el pròxim dilluns, 29 de juny, amb la previsió de finalitzar a mitjan agost. És de color vermellós amb caràcter antilliscant i pretén reforçar la imatge de conversió en zona de vianants.

Aquesta actuació forma part del projecte de conversió provisional de la plaça en un espai per als vianants. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha visitat aquest dilluns la pedrera de Pavasal per a mostrar el nou paviment, segons ha informat el Consistori.

Durant les pròximes setmanes s'ampliaran les voreres i zones per als vianants amb el paviment decoratiu d'asfalt polit de sis centímetres amb àrid vermellós, "una de les transformacions més significatives de la plaça".

Després de la demolició d'antigues parades d'autobús de l'EMT i el fresat de l'aglomerat actual, l'estés de la barreja bituminosa i tractament de poliment deixarà com a resultat un nou asfalt de color vermellós impermeable i antilliscant.

El procés de pavimentació de la zona per als vianants tindrà tres fases. La primera és la fabricació i transport per part de Pavasal de l'aglomerat dissenyat exclusivament per a la plaça amb àrids de tonalitat vermellosa, tenint en compte les tonalitats de rajoles i vorades i la seua integració en l'entorn, després del que es transporta en calent i s'estén en la superfície de manera convencional.

Inicialment, el paviment serà de color negre perquè el betum embolica els àrids rojos de la barreja. Després s'eliminarà el betum superficial per a descobrir la tonalitat original i se segellarà i reforçarà el paviment per a eliminar la porositat de la mescla.

L'última fase és l'acabat amb el poliment de la superfície per a deixar els àrids a la vista i donar un acabat rugós que permeta complir la normativa de antilliscament. La neteja amb maquinària d'aigua d'alta pressió eliminarà els residus de poliment, al costat de la polvorització d'una resina segelladora que reforçarà la impermeabilitat i proporcionarà un acabat decoratiu que ressaltarà les tonalitats vermelloses dels àrids.

El termini d'execució serà de sis setmanes i la inversió prevista arriba a 564.940 euros per a reasfaltar 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça. La vicealcaldessa ha ressaltat el projecte “com a motor econòmic de la ciutat", ja que l'empresa recuperarà a 25 empleats per a fer aquest treball.

Gran plaça per als vianants en Pintor Segrelles

D'altra banda, l'Ajuntament ha posat en marxa les obres d'urbanisme tàctic en la plaça Pintor Segrelles, dins del projecte València Ciutat de Places. L'objectiu és convertir-la en una gran plaça per als vianants on també s'instal·larà un asfaltat especial que en reduirà l'efecte illa de calor.

La intervenció es podrà completar aplicant els estàndards de qualitat urbana que marque la guia de reurbanitzacions flexibles, en fase de redacció. Aquesta publicació definirà el criteri de totes les actuacions de caràcter bla-flexible que es duguen a terme a la ciutat, com a mobiliari, materials, disseny, jardineres o tipus de vegetació.