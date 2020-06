Una anàlisi en estacions i trens no troba ni rastre del virus en Metrovalencia

Un dels àmbits de la vida quotidiana més colpejats pel confinament ha sigut el transport públic. La severa restricció de la mobilitat per a combatre la pandèmia va buidar els trens, el metro i els autobusos, i ara, una vegada alçades les limitacions, aquests mitjans afronten un desafiament de grans dimensions: recuperar la confiança dels usuaris en la seua seguretat.

Amb aquest objectiu, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha encarregat un estudi al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per a analitzar la presència del virus en les seues instal·lacions, des de les escales mecàniques als torns passant pels ascensors i per l'interior dels propis trens. La conclusió no pot ser més positiva: ni rastre del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, en el metro de València.

En total, l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), que depén del CSIC, ha analitzat 33 mostres de superfície i quatre de filtres en les estacions de metro amb més afluència de gent (Colón i Xàtiva) mitjançant tècniques moleculars de PCR quantitativa. Totes les proves han donat negatiu, un resultat que indica que els treballs de neteja que s'estan realitzant en el metro són "adequats" per a eliminar la potencial presència del virus, ha apuntat aquest dilluns en la presentació dels resultats de l'estudi el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, al costat de l'investigador del CSIC Xavier Querol.

Les mostres preses van ser seleccionades en les zones de major afluència i amb els elements que estan més en contacte amb els usuaris del metro. Així, s'han buscat sempre les pitjors condicions: estacions i trens d'alta afluència i elements de molt de contacte. L'operació de mostreig es va repetir posteriorment a la neteja que es realitza de manera habitual. S'han recollit en escales mecàniques, zones de pas, polsadors de l'ascensor, màquines expenedores i passamans.

Respecte als trens, s'han obtingut mostres d'unitats que han circulat entre les 6.00 i les 22.00 hores i per zones de gran afluència. Els punts de control s'han fixat sobre portes interiors, baranes, botó i maneta d'obertura d'eixida i entrada i interior de la trapa del filtre d'aire.

"No existeix risc zero", ha advertit el conseller, però la seua intenció des de l'Administració és "limitar al màxim eixe risc", que també depén de la "corresponsabilitat" ciutadana. Aquest primer estudi, es repetirà de manera periòdica conforme es vaja recuperant l'afluència d'usuaris.

En aquests moments, l'oferta de trens de Metrovalencia està restablida pràcticament al 100%, però no s'ha recuperat igual la demanda, que ha caigut un 60% respecte als nivells anteriors a la crisi sanitària.

Si en un dia laborable normal, els trens de Metrovalencia transporten uns 250.000 usuaris, ara funcionen al 40% de la seua capacitat, amb uns 100.000 viatgers. No obstant això, la tendència va "a l'alça" i es preveu aconseguir un "pic" d'entre setembre i octubre, espera España. Mesures com les marques de distància i la dispensació de gel hidroalcohòlics continuen vigents, però no l'anul·lació de seients.

A més, es millorarà l'oferta de trens a l'estiu, una època que solia acumular queixes per la caiguda en les freqüències, una cosa que el conseller afirma que vol "corregir". Per al metro nocturn encara no hi ha data de tornada i seguirà suspés.