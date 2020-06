Mila Ximénez habla del tumor vía exclusiva: "No quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer"

Han pasado ya unos días desde que diera a conocer la noticia. Mila Ximénez se enfrenta a un cáncer de pulmón y lo hace fuerte y con ganas de luchar.

Así lo manifiesta ella misma, vía exclusiva, en la revista Lecturas. "Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él", asegura la colaboradora. "El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido. Tengo el as en mi mano", indica.

"El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!", dice valiente la colaboradora de Sálvame.

"El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo"

"Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer", cuenta. Y de la posibilidad de que por el tratamiento se le caiga el pelo, indica que, aunque le han dicho que no pasará, "les dije que no me importa. Quiero saber que el cáncer no va a más".

En estos momentos cuenta con todo el apoyo de su familia y de un gran amigo, Jorg Javier Vázquez. "Es el amor de mi vida, es mi niño. Lo cuido tanto... No quiero que sufra, ya ha sufrido con el ictus", dice de él.