Juana abandona las cocinas de 'MasterChef 8': "Mi ganador es Alberto"

La última entrega de MasterChef no fue la más liviana para Juana. Ya en la primera prueba, en la que los aspirantes contaron con la presencia de Florentino Fernández, rompió a llorar sobrepasada por la gran cantidad de platos que tuvo que preparar simultáneamente.

Palomitas, steak tartar, humus con crudités de verduras, ceviche de lubina, tacos al pastor, minipizza, minicachopo, aros de cebolla y pollo teriyaki fueron las preparaciones que los concursantes tuvieron que llevar a cabo en tan solo 100 minutos.

"Es la primera vez en mi vida que me rindo", dijo Juana mientras lloraba desconsoladamente. Sin embargo, los jueces se ablandaron y le dieron más margen que a los demás concursantes, como Alberto, que alguno de sus platos no fue recogido por el tiempo.

Finalmente, los mejor valorados de la estresante prueba fueron José María y Ana, que capitanearon los grupos en la prueba en exteriores. En el grupo de José María, que terminó saliendo perdedor, estuvo Juana, por lo que fue a eliminación, mientras que los integrantes del equipo contrario, formado por Ana, Alberto y Luna, se convirtieron en semifinalistas.

Juana, última expulsada de 'MasterChef 8'

En la prueba de eliminación, José María usó su pin para salvarse, por lo que finalmente se retaron Iván, Andy y Juana. Esta última estuvo desde el principio visiblemente perdida, y tuvo fallos bastante elementales, como que se le cortara la nata en dos ocasiones o que se le quemaran las almendras del postre vanguardista que propuso la chef Valentina Lorieto.

Por ello, la segoviana se convirtió en la previsible expulsada. "Sabes que estamos todos muy contentos de tu actitud y de todo lo que has logrado. Eres la abuela de España", dijo Pepe Rodríguez. "Nadie nos ha robado tanto el corazón como tú. El confinamiento nos ha quitado la confianza, los besos y los abrazos, y yo me quedo con las ganas de darte uno ahora", completó Jordi Cruz.

"Para mí #MasterChef ha sido como una segunda juventud, todo ha sido extraordinario". Te vamos a querer siempre @JuanaMChef8, gracias por todo https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/XPxA3VJezB — MasterChef (@MasterChef_es) June 22, 2020

"Me gustaría una final entre Luna y Alberto, pero mi ganador es Alberto. Me voy muy contenta, ha sido como una segunda juventud, he vivido muchísimas cosas y he viajado mucho, conozco casi toda España ahora... he tenido momentos muy emocionantes. todo ha sido extraordinario", comentó en su despedida una emocionada Juana.