Vecinos de Monachil recogen firmas para que aumenten los autobuses con la capital

Según ha informado el Ayuntamiento de Monachil en una nota de prensa, el Consistorio, que ha denunciado que la Junta haya dejado "sin servicio de autobús" al pueblo "solo dos semanas después de declararlo Municipio Turístico de Andalucía", ha pedido también una reunión urgente con el gerente de este organismo, Jorge Saavedra, y los responsables de la empresa adjudicataria, Autocares Liñán.

"Desde el Consorcio nos dicen que no hay demanda y que por eso han recortado las frecuencias, pero es evidente que esto no es cierto, y que la gente simplemente se ha tenido que buscar la vida para poder ir a Granada en coche particular o en taxi", ha lamentado el alcalde de Monachil, José Morales, acerca de esta situación al hilo de la crisis del coronavirus.

Morales ha pedido a la Junta de Andalucía "una solución urgente" para este problema, "que viene de atrás y ahora se ha complicado aún más, y está afectando especialmente a las personas mayores, pero también a los comercios que viven del turismo, en un momento especialmente complicado para ellos".

Por su parte, el concejal de Turismo, Francisco Álvarez, ha destacado "el enorme daño que estos recortes en el servicio de autobuses están causando a Monachil tanto en el ámbito turístico como en el medioambiental, ya que la escasez de autobuses hará que más vecinos tengan que usar su vehículo particular para desplazarse a Granada, provocando más contaminación y emisiones de gases, y supondrá también enormes pérdidas para los negocios de nuestro municipio".