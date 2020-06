Coronavirus.- Segon dia consecutiu sense morts a la Comunitat Valenciana, amb set positius i 23 altes

Els morts a causa de la pandèmia es mantenen en els 1.468 i, des de l'inici de la crisi sanitària, la Comunitat Valenciana ha registrat 11.486 casos positius, set nous en les últimes 24 hores, segons les dades de la Conselleria de Sanitat Universal. De tots ells, queden actius 2.055 casos, la qual cosa suposa un 11,4% del total de casos detectats.

Per províncies, s'ha notificat un nou cas per PCR a Castelló, que eleva a 1.600 la xifra total de contagis en la província, i sis a València, que acumula 5.926 casos. Alacant no ha registrat cap positiu en les últimes 24 hores, per la qual cosa la seua xifra total es manté en 3.955. D'altra banda, hi ha també cinc no assignats de dies anteriors.

Per la seua banda, les altes continuen en ascens i s'han registrat 23 des de l'actualització d'aquest diumenge. En total són ja 14.390 les persones que s'han curat des que va començar la pandèmia.

Des de l'inici de la pandèmia, un total de 1.691 pacients han rebut l'alta hospitalària en la província de Castelló, 4.954 en la d'Alacant i 7.740 en la de València, a les quals cal sumar altres cinc corresponents a desplaçats.

A més, en aquests moments queden huit pacients en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) dels hospitals valencians i 76 persones ingressades: huit en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 29 en la província d'Alacant, d'ells cinc en la UCI; i 39 en la província de València, d'ells tres en la UCI.

Així mateix, el nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.279 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 497. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 420.274 de les quals 301.565 han sigut per mitjà de PCR i 118.709 a través de test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Pel que fa a la situació en les residències, quatre usuaris i dos treballadors han donat positiu en les últimes 24 hores. En l'actualitat, hi ha algun cas positiu en 18 centres: u en la província deCastelló, quatre en la d'Alacant i 13 a València.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari deuresidències a la Comunitat Valenciana. D'elles, dos corresponen a la província de Castelló, tres a Alacant i cinc estan en la província de València.